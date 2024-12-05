「靜桃專案」攔檢不合格率近8成　桃園猴1個月被罰1萬5

▲中壢警分局與監理站、環保局共同執行「靜桃專案」聯合稽查任務。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名20歲陳姓男子1個月內騎著改管機車遭警方攔查多次因噪音超標被罰，昨晚第5次遭攔檢不合格，環保局依照噪音管制法第8條連續處罰規定，一次就開出1萬5000元罰單。

▲當晚攔查的13部機車中，就有10台不合格，最高超標噪音更是高達105分貝。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局4日晚間，於中壢區榮民路與監理站、環保局共同執行「靜桃專案」聯合稽查任務，出動警力14名，針對行駛於道路改裝排氣管的噪音機車進行攔查。當晚攔查的13部機車中，就有10部不合格，最高超標噪音更是高達105分貝。

令人瞠目結舌的是，其中有一部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，分別在龜山區、平鎮區及中壢區，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，對陳姓男子一次就開出新臺幣1萬5000元罰鍰。本次勤務攔檢不合格率近8成，總共祭出5萬8,200元罰鍰。

中壢警分局表示，執勤同仁將持續積極攔查噪音車輛，並持續分析噪音案件之熱時熱點不斷滾動修正，呼應民眾需求，還「靜」於民，給民眾良好的居住品質。最後也提醒民眾「民力無窮」，如有發現噪音車輛可多加利用環境部噪音車檢舉網站https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home，一起共同維護你我環境品質。