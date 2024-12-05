曾發生7.1大地震！嘉義淺層地震「地鳴太嚇人」 　學者示警：別輕心

▲3日晚間18時04分，嘉義地區發生芮氏規模3.9地震，不少民眾被劇烈搖晃與巨大地鳴聲嚇壞。（圖／翻攝中央氣象署）

圖文／CTWANT

嘉義最近地震頻繁，專家透過監測數據研判應是群震現象，中正大學地震學者溫士忠也說明，這些群震屬於0403花蓮大地震後應力調整，有助釋放地底積存應力。但他也提醒，有鑑於嘉義中埔曾在1941年發生規模7.1的大地震，因此民眾千萬不能掉以輕心。

嘉義縣水上鄉3日發生芮氏規模3.9淺層地震，雖未傳出災情，但有不少民眾表示，地震時被劇烈搖晃與巨大地鳴聲嚇壞。此外，回顧10月下旬、11月底，與水上鄉相鄰的中埔鄉也發生十幾起有感淺層地震，最大震度達4.9，引發當地居民擔憂。

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對此，據《中央社》報導，中正大學地球與環境科學系副教授溫士忠指出，最近監測到的地震有很多是無感地震，而且不排除還會再搖一陣子，尤其過去嘉義地區的群震現象大概都會持續1、2個月。

溫士忠認為，群震現象有助於釋放地底應力，再加上嘉義地區斷層帶比較破碎，斷層長度都不是很長，因此地震規模不會太大。然而，考慮到1941年中埔規模7.1的大地震，破壞性強震的風險仍然存在。他也提醒，民眾平時應具備防震觀念，在災難來臨時才能降低傷害。

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