戒嚴贏家是他們！民眾深夜瘋搶物資　「銷量翻300%」店家6hrs賺翻

▲南韓民眾在戒嚴令發出後紛紛到便利商店搶購物資。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，引發全球關注。儘管戒嚴令僅僅只持續了6小時便遭國會閃電解除，但此舉迅速在國內掀起搶購潮。24小時營業的便利商店和網路商城成為民眾囤積生活必需品的首選，各類食品和物資銷量暴增，尤以罐頭、泡麵和礦泉水最熱賣，讓相關業者意外獲得短期收益。

綜合韓媒報導，尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴後，民眾恐慌的情緒就不斷升高，即使大型超市在夜間未營業，消費者還是冒著夜色出門，前往24小時營業的便利商店搶購物資。業者數據顯示，南韓超過4000家便利商店在3日晚間11時至午夜的短短1小時就幾乎被搶空，其中最熱賣的罐頭銷量比前一周增加了337.3%，泡麵銷量成長258.3%，礦泉水上升141%。

與此同時，酷澎（Coupang）等網購平台也湧入了大批訂單，主要集中在即食飯類、乾電池和衛生紙等日常必需品。一些網友在社群平台表示，他們收到戒嚴的消息，並從電視畫面看到裝甲車都出動了之後，就立即購買了奶粉、尿布及礦泉水等產品，有人甚至一晚上就花了14萬韓元（約新台幣3200元）購買民生物品和食物。

便利商店和網路平台外，地方超市的物資搶購現像也相當明顯。有民眾分享，他們在看到戒嚴和國會的緊張畫面後感到不安，深夜仍選擇前往超市囤貨，導致結賬櫃前大排長龍。業者也分享道，有部分居民甚至穿著睡衣和羽絨外套就出門，還一次購買了多達6瓶2公升的礦泉水備用。