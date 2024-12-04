　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德抵關島！總督、藍鶯接機　飯店70僑胞狂喊「Team Taiwan」

▲▼總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」一路護送總統步入飯店。（圖／隨行採訪團）

▲總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎高喊「總統好，Team Taiwan」。（圖／隨行採訪團）

記者陶本和／關島報導

總統賴清德4日達成「一天飛三國」鐵人行程，白天才從馬紹爾群島飛離，晚間結束友邦吐瓦魯的訪問，搭乘專機降落美國關島過境；而美方由總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）與美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）到場接機。賴清德在晚間9時左右，抵達下榻飯店，而飯店門口早聚集約70多位僑胞熱烈歡迎，眾人齊聲高喊「總統好！Team Taiwan」，一路護送他步入飯店。

賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，已於當地時間4日晚間結束吐瓦魯的行程，抵達美國關島。他「一天飛三國」的鐵人行程順利達陣，他白天才從馬紹爾群島飛離降落吐瓦魯，晚間則是在8時40分（台灣時間6時40分）抵達關島過境。

▼總統賴清德抵達關島，美方由美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎。（圖／翻攝總統府畫面）

▲▼總統賴清德抵達關島，美方由美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）、關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）到場迎接。（圖／翻攝總統府畫面）

▼關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）於機梯前迎接。（圖／翻攝總統府畫面）

▲▼總統賴清德抵達關島，美方由美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）、關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）到場迎接。（圖／翻攝總統府畫面）

在賴清德的專機降落停妥後，我國駐美國代表處大使俞大㵢及「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎賴清德。關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環予總統；而關島的國際機場更插滿台灣、美國國旗、關島旗幟各11面，共計33面旗幟在機場飄揚。

隨後，賴清德也在美方安排的警車開道下，快速於晚間9時左右，抵達下榻飯店。至於飯店現場，早早就聚集約70多位僑胞熱烈歡迎，眾人齊聲高喊「總統好！Team Taiwan」，一路護送總統步入飯店。

▼總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」一路護送總統步入飯店。（圖／隨行採訪團）

▲▼總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」一路護送總統步入飯店。（圖／隨行採訪團）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
楊又穎今34歲冥誕！　好友感性PO文
張曼娟直播談瓊瑤　最後發文「1點22分」藏密碼
「戒嚴文」瘋傳　韓國網友傻眼：台灣人太瘋狂了
快訊／北市轎車撞進超商　畫面曝光
台61線嚴重車禍3死　肇事原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

平台廣告實名制將上路　林楚茵：數位部應公布平台配合程度﹑給予賞罰監管

賴清德抵關島！總督、藍鶯接機　飯店70僑胞狂喊「Team Taiwan」

民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」

民進黨性平部稱「預防勝於治療」　民眾黨痛批冷血：不孕症怎麼防？

台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

南韓戒嚴派軍進國會　立院副秘書長：在台灣不太可能發生

清大生嗆陸生在就不敢拿國旗　蕭旭岑批專制：你叫我拿就拿？

沈伯洋轟「羅智強名字取什麼缺什麼」　媒體人：所以賴清德缺德？

陸委會祭禁邀處分　馬辦痛心：全紅嬋、樊振東明年都不能來了

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

平台廣告實名制將上路　林楚茵：數位部應公布平台配合程度﹑給予賞罰監管

賴清德抵關島！總督、藍鶯接機　飯店70僑胞狂喊「Team Taiwan」

民進黨刪文止血失敗！多家韓媒報導「台灣執政黨支持戒嚴」

民進黨性平部稱「預防勝於治療」　民眾黨痛批冷血：不孕症怎麼防？

台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

南韓戒嚴派軍進國會　立院副秘書長：在台灣不太可能發生

清大生嗆陸生在就不敢拿國旗　蕭旭岑批專制：你叫我拿就拿？

沈伯洋轟「羅智強名字取什麼缺什麼」　媒體人：所以賴清德缺德？

陸委會祭禁邀處分　馬辦痛心：全紅嬋、樊振東明年都不能來了

克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

台南男欠繳拒酒測罰鍰18萬元　台南分署查封土地立即繳清

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

《新還珠》小燕子悼念瓊瑤「妳把我從泥濘裡拉出」！　全文惹淚

微軟攜產官學三方建構AI產業生態系　推動台灣人才培育

日本社會人8局灌5分退海洋　日職內戰紅白4比4戰平

擱淺野柳鈺輪已抽除近七成油料　剩油約4個工作天但須等好天氣

高宇蓁孵2年認：小孩終於要出生　驚吐「羊水破了」生日當場噴淚

蔡尚樺發聲哀悼瓊瑤「一代經典殞落」　惹網鼻酸：留在我們心裡

張曼娟直播談瓊瑤　嗅出最後發文「1點22分」藏暗語

「魔王停車場」休旅後輪懸空　駕駛卡住打倒車檔驚險駛進

政治熱門新聞

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

民進黨刪文無效！韓媒：台灣執政黨支持戒嚴

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

陸委會：馬英九陸生團涉違規

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

陸委會祭禁邀處分　馬辦：全紅嬋明年不能來了

綠營護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵

談南韓戒嚴事件　賴清德：用民主團結彼此、更要讓民主永續

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

陸媒酸中山女高「馬龍進了盤絲洞」　學生怒發聲明

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

即／台61重大車禍　死亡增至3人

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

快訊／瓊瑤輕生亡…遺體送抵二殯！兒子悲痛現身相驗

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

更多

最夯影音

更多

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面