賴清德抵關島！總督、藍鶯接機　飯店70僑胞狂喊「Team Taiwan」

▲總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎高喊「總統好，Team Taiwan」。（圖／隨行採訪團）



記者陶本和／關島報導

總統賴清德4日達成「一天飛三國」鐵人行程，白天才從馬紹爾群島飛離，晚間結束友邦吐瓦魯的訪問，搭乘專機降落美國關島過境；而美方由總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）與美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）到場接機。賴清德在晚間9時左右，抵達下榻飯店，而飯店門口早聚集約70多位僑胞熱烈歡迎，眾人齊聲高喊「總統好！Team Taiwan」，一路護送他步入飯店。

賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，已於當地時間4日晚間結束吐瓦魯的行程，抵達美國關島。他「一天飛三國」的鐵人行程順利達陣，他白天才從馬紹爾群島飛離降落吐瓦魯，晚間則是在8時40分（台灣時間6時40分）抵達關島過境。

▼總統賴清德抵達關島，美方由美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎。（圖／翻攝總統府畫面）



▼關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）於機梯前迎接。（圖／翻攝總統府畫面）



在賴清德的專機降落停妥後，我國駐美國代表處大使俞大㵢及「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎賴清德。關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環予總統；而關島的國際機場更插滿台灣、美國國旗、關島旗幟各11面，共計33面旗幟在機場飄揚。

隨後，賴清德也在美方安排的警車開道下，快速於晚間9時左右，抵達下榻飯店。至於飯店現場，早早就聚集約70多位僑胞熱烈歡迎，眾人齊聲高喊「總統好！Team Taiwan」，一路護送總統步入飯店。

▼總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」一路護送總統步入飯店。（圖／隨行採訪團）

