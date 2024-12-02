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高速公路開一半　女低頭驚見「世界最毒蛇」腿上爬！驚險過程曝

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 捕蛇專家趕到時毒蛇正躲在方向盤後方的置物空間。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本一名女子開車行駛在高速公路上，突然感覺腳上有異物，未料竟是世界上最毒蛇之一的「虎蛇」躲在車上，正沿著她的腿向上爬，驚嚇之餘還得穿越車流停車求救，過程相當驚險。

綜合CNN及《衛報》等外媒，當地警方11月30日接獲報案，稱有一名女子赤腳站在蒙納許高速公路（Monash Freeway）路肩試圖攔車。女子向警方說明，事發時她正以時速80公里速度行駛，突然感覺腳上有東西，低頭一看便發現一條蛇正沿著她的腿往上爬。

這條蛇後來被確認為虎蛇（tiger snake），即世界上最毒的蛇之一，對人類有致命危險。警方直言，令人驚訝的是這名女子不僅成功阻止蛇繼續往上爬，還設法穿越車流停在路邊，下車確保安全。

經緊急救護人員確認，這名40多歲女性駕駛當時處於驚嚇狀態，所幸未被咬傷，為防萬一送醫進一步觀察，目前情況穩定。

墨爾本蛇類控制中心專家南寧加（Tim Nanninga）獲報趕來捕蛇，直言這名女子非常幸運，「她能夠開到路邊安全停車真是個奇蹟」，他每年會接到6至12起車上有蛇的案件，但在高速公路上還是第一次。

南寧加也說明，近期墨爾本的炎熱天氣將蛇引出溪流和河床，增加與人類接觸的風險，通常蛇在車上會躲進非常小的藏身處，可能待在裡頭好幾天不出來，幸運的是這條蛇後來爬到車尾，才能成功捕獲。

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