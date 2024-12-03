「芝麻街美語」母公司爆經營權糾紛　停職法官石育恩被控詐欺

記者劉昌松／台北報導

台灣芝麻街美語母公司新華泰富的法人股東3日委由律師出面，到台北地檢署按鈴告發，因捲入詐騙洗錢案遭停職的橋頭地院法官石育恩、會計師李昊承，涉嫌與數碼戲胞前董事郭明昌等人聯手，以可幫新華泰富股價漲到每股破百元為由，說服商業合作，但拒不付清股權轉讓款2.4億元，就要辦理公司印鑑變更登記，涉嫌詐欺、偽造文書等罪。

▲律師楊美玲受託到北檢按鈴控告法官石育恩涉嫌與數碼戲胞前董事郭明昌等人詐騙股權。（圖／記者劉昌松攝）

新華泰富(上櫃代號5481)原股東委任律師楊美玲表示，近年因少子化關係，公司旗下的芝麻街美語獲利大不如前，但仍有資產20億元以上，隨時可動用現金超過5億元，只是因為獲利有限，亟欲轉型，沒想到被詐騙集團看上。

楊美玲指出，新華泰富的最大股東君怡泰富及新華國泰2間投資公司負責人何佳洲、何彥寬，在9月間與自稱與雲豹能源集團合作賺了20億元、且為總統賴清德競選團隊成員的郭明昌，以及自稱擁有台美會計師雙證照的曾心潔見面，何佳洲、何彥寬誤信郭明昌的「政大幫」經營團隊有能力把綠能項目帶進公司，讓公司股價上漲。

▲橋頭地院法官石育恩因捲入詐團洗錢案，已遭司法院停職。（資料照／記者劉昌松攝）

雙方簽訂股權轉讓協議書後，郭明昌等人只匯了1百萬元，就藉故不付股權轉讓款2.4億元，遲了1個半月沒付款，還涉嫌私刻公司大小章，逕自去辦理公司印鑑變更登記，成為新華泰富董事，接著要求原本的股東交付股票，企圖入主擔任董事長。

楊美玲表示，當時雙方接洽時，在場自稱法務人員的竟然就是捲入詐團軍師鄭鴻威洗錢案的法官石育恩，以及會計師李昊承，新華泰富原董事因為擔心公司資產遭詐團掌控，損及投資大眾權益，因此控告郭明昌、石育恩、李昊承、曾心潔4人涉嫌聯手詐騙。