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莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

▲▼莊瑞雄 聯訪 地下簽賭相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北檢分案偵辦立委莊瑞雄被控賭博、詐欺案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣隊贏得世界棒球12強冠軍，意外引起職棒簽賭話題，繼「館長」陳之漢自爆做過「球版」被告發後，民進黨籍立委莊瑞雄因在立院質詢時表示「我多少也有在玩」，「總統選舉的時候，我們也是賭到要死」，也被控涉嫌賭博、詐欺，台北地檢署3日分案，全案將由重大刑案專組檢察官偵辦。據了解，莊瑞雄被檢方列為被告，檢方也不排除傳喚他到案說明。

根據立院民眾黨團主任陳智菡公布質詢影片與公報，莊瑞雄在10月5日在總質詢行政院長卓榮泰時提到，「院長，你也不用笑，我身邊有很多人都在賭博，你如果說是來賭這個運彩也還好，都賭什麼你知道嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛！這個是地下運彩，如果真的是要運彩，我們政府跟委託機關發行的就可以玩了，可是為什麼大家不玩？不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？」莊還說：「這樣代表你都沒有在賭，我加減有在賭，你知道嗎？你知道那個為什麼會這樣嗎？」

雖然莊瑞雄多次澄清否認涉及非法賭博，指控質詢片段遭遭斷章取義，但前媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，仍在2日到台北地檢署，按鈴告發莊瑞雄涉嫌賭博罪，另外莊瑞雄曾參與蔡英文、賴清德競選團隊，能接觸到內部民調資料還涉賭，也有詐欺之嫌。

莊瑞雄挨告後曾回應表示，他當天質詢目的是談如何改善運彩，要提告他也都尊重，但惡意轉傳說他玩地下賭盤就要小心，這涉及到妨害名譽。莊瑞雄強調，他說「多少有在賭」，那是運彩，至於「賭的要死」，是大家互相打賭正常，也都是賭吃飯。

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