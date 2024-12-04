電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀　18歲的她曾愛上43歲國文老師

▲瓊瑤長篇小說《窗外》登上大螢幕，捧紅剛出道到林青霞（右）。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

知名作家瓊瑤今（4日）在淡水家中輕生逝世，享壽86歲，震驚兩岸三地。瓊瑤有不少文學作品翻拍都成了經典，比如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等。其中，《窗外》是瓊瑤的處女作，這部關於師生戀的作品，不但捧紅影星林青霞，劇情投射的就是瓊瑤真實初戀。當年18歲的瓊瑤瘋狂愛上大25歲國文老師，不但重蹈覆徹當年母親愛上當老師的父親，這段戀情必定被阻礙，也成為瓊瑤一輩子的意難平。

86歲知名作家瓊瑤今在新北市淡水區住家輕生，死訊傳出後讓外界十分震驚，多部小說作品被改編為電影或電視劇成為經典佳作，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》、《情深深雨濛濛》等知名作品。其中，首部長篇小說《窗外》在《皇冠》雜誌刊登後，瓊瑤至此成為家喻戶曉作家，擅長刻畫情愛糾葛又浪漫的感情世界。

瓊瑤本名叫陳喆，出生在一個特別有文化氣息的家庭，爺爺陳墨西是湖南衡陽人，在家鄉小有名氣，以前跟著孫中山去日本學習過，還參與過北伐戰爭。父親陳致平是優秀的歷史學家，母親袁行恕是名門之後。瓊瑤是家中長女，有兩個弟弟、一個妹妹，與大弟陳玨（音同決）是龍鳳胎。

瓊瑤曾在自傳中提及，她和弟弟因為是龍鳳胎，父親決定用雙並的字命名，因此她被名為「喆」，弟弟取名為「玨」，還分別取了「鳳凰」、「麒麟」的乳名。儘管家族背景在當年算是文學世家，但受到大時代影響，瓊瑤一生經歷3次輕生，曾經愛上大自己25歲的國文老師。

1942年戰火紛飛，大陸處於內憂外患年代，瓊瑤隨父母遷回湖南衡陽，因受到日軍侵華影響，4歲的她與父母跟著難民潮，路途漫長，父母擔心兩個弟弟年紀小，跟不上隊伍，雇了挑夫擔著兩個弟弟向前走，沒想到搞丟了孩子。

當時瓊瑤父母發瘋似的找尋，始終沒有找到兩名弟弟，母親甚至狠心地說，「為何丟掉的不是妳！」幼小的瓊瑤差點被父母帶著投河輕生，當時她大聲哭喊「媽媽！媽媽！」才喚醒失去理智又絕望的父母親。

還好最終有找回雙胞胎弟弟麒麟和小弟，一家人繼續一路輾轉從貴州、四川避難，瓊瑤從小過著顛沛流離的生活。直到1949年，11歲瓊瑤跟著家人撤退到台灣，儘管日子過得很清苦，總算有安定生活。

▲瓊瑤一生為愛而活，敢愛敢恨，高三初戀愛上大自己25歲國文老師成為她此生輕嘆 。（圖／翻攝 百度）

高中時期的瓊瑤，展現過人文學天賦，唯獨數學成績不是很理想，除了讀書還要照顧弟妹，加上父母對課業的不諒解，瓊瑤感覺壓力極大選擇輕生，還好搶救及時成功。回到校園上課的瓊瑤，成績依然沒有起色，母親的嘮叨讓她身心俱疲。

高三那年，瓊瑤遇見生命中第一位重要的男人國文老師蔣仁，十分耐心輔導她的學業，瓊瑤也時常找老師請教問題。漸漸地，18歲少女瘋狂愛上43歲老師，當時單身的蔣仁也對瓊瑤產生好感，礙於保守社會風氣，師生戀始終被外界視為禁忌之戀。

為愛勇敢的瓊瑤一度想衝破世俗，蔣仁曾說，「等妳考上大學，如果還對我有感情，我們就在一起。」最終，在瓊瑤母親的強烈阻攔之下，兩人戀情被迫中止。

蔣仁離開前，痛苦地向瓊瑤提出分手，讓年輕的瓊瑤心如刀絞。據了解，蔣仁後來被學校辭退，到鄉下教書，瓊瑤曾試圖聯繫找尋，幾次遭到婉拒，蔣仁最終孤身未婚走完一生。瓊瑤得知蔣仁離世曾悲痛送行，這段師生戀也成為她此生輕嘆。

▼ 剛出道林青霞演活《窗外》女學生角色，也演出瓊瑤自身初戀故事。（圖／翻攝 電影《窗外》）

4年後，1963年，25歲的瓊瑤把自己與老師蔣仁禁忌之戀寫入首部長篇小說《窗外》。在《皇冠》雜誌全本刊出後，讓瓊瑤一舉成名，奠定了她在言情文學領域的地位。

當年改編瓊瑤長篇小說的電影《窗外》，捧紅了剛出道的林青霞。1973年電影《窗外》由導演宋存壽執導，年僅19歲的林青霞（飾 江雁容），秦漢（飾 李立維）、胡奇（飾 康南）等主演，而這也是林青霞的第一部電影。

瓊瑤在其自傳《我的故事》曾寫，「我和老師（瓊瑤初戀）曾經有過一個約定，如果我們兩人不能修成正果，我們其中的一個，一定要把我們的故事寫出來……幾年來，沒看到他寫成書。於是我寫了，完成了我們這個心願。」

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