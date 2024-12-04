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Popeyes台北101門市開了！必吃限定海陸堡　還有2款聖誕新品

▲▼Popeyes台北101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes台北101店今天開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國知名連鎖速食店「Popeyes」全台第3間「台北101門市」今（4）日盛大開幕，除了有限定版「登峰造極海陸堡」，一顆就能吃到酥脆炸雞+鮮美蝦排；全門市更同步推出2款聖誕節限定新品，包括巧克力比司吉、濃郁熱可可，搭配小鮮肉雞塊還能變成套餐組合。

Popeyes台北101門市今日正式開幕，依舊吸引不少消費者排隊搶吃，且至12月6日前只要購買套餐就送肯瓊脆脆薯條小份1份，每日限量101份，送完為止。

▲▼Popeyes台北101店限定「登峰造極海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「登峰造極海陸堡」只在101店吃得到。

101店吃得到限定版「登峰造極海陸堡」，選用布里歐麵包夾著酥脆炸雞、鮮美蝦排，搭配濃郁檸檬奶油乳酪醬汁及新鮮萵苣，海陸組合超澎派，售價174元。

▲▼Popeyes聖誕新品「每口都是巧克力比司吉」、綿雲絲滑熱巧克力。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Popeyes推出2款聖誕新品。

▲▼Popeyes聖誕新品「每口都是巧克力比司吉」、綿雲絲滑熱巧克力。（圖／記者蕭筠攝）

全門市則同步開賣聖誕限定新品，「每口都是巧克力比司吉」選用特製可可製成外酥內軟的巧克力比司吉，大口咬下是滿滿可可香，售價68元；「綿雲絲滑熱巧克力」是濃郁熱可可滋味搭配絲滑奶香，冬天喝超滿足，售價78元；還有「聖誕狂歡套餐」，內含鬆脆小鮮肉雞塊6塊+每口都是巧克力比司吉1個+綿雲絲滑熱巧克力1杯，售價225元。

▲▼Popeyes聖誕新品「每口都是巧克力比司吉」、綿雲絲滑熱巧克力。（圖／記者蕭筠攝）

▲聖誕節狂歡套餐吃得到2款聖誕新品+小鮮肉雞塊。

▲▼「頂呱呱xUber Eats」聯名。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推出2款新品。（圖／業者提供）

另，頂呱呱近日也強勢推出全新「花雕雞呱呱包」，選用地道花雕酒搭配新鮮雞肉，經過調味後香氣十足，每一口都散發濃濃花雕雞香，售價79元，提醒花雕雞呱呱包成分含酒精，過敏者不宜食用；還有酸甜烏梅結合桂花的「烏梅桂花雪泥」，售價65元起，提醒桃園機場店、松山機場店、中崙店未販售。

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