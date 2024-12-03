「有門路」幫喬吊扣牌照！收20萬挨告詐欺　他喊冤：我也被騙

▲高雄地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名張姓男子因為相信鄭姓女子聲稱，有親戚在監理所上班，可以幫忙處理牌照被吊扣一事，於是又介紹另名吳姓男子，並提供帳戶給吳轉帳20萬餘元賺仲介費，張男後來發現鄭女根本沒親戚在監理所上班，於是向吳男坦承實情，但仍被吳男依詐欺共犯提告，檢察官偵辦後，認為張男一開始的確相信鄭女可以幫忙處理，沒有詐欺的犯意，加上已經將錢還給吳，偵結將他不起訴處分。

檢方指出，張姓男子是在IG上詢問，是否有人可以協助免除吊扣車牌的裁罰，沒多久，鄭姓女子就主動搭訕，誆稱有親戚在監理所上班可以幫忙，每組車牌報價1萬5000元。

後來，張男得知吳男也有車牌被吊扣想要處理，於是「呷好鬥相報」，想順便賺一些仲介費，於是提供了自己的銀行帳戶，讓吳男轉帳20萬6000元到帳戶內。

張男後來把錢轉給鄭女，也積極催促鄭女趕快辦理相關作業，鄭女被逼只好坦承，自己根本無法幫忙處理吊扣車牌，張男無奈，只好再轉告吳男，吳男認為張、鄭兩人根本就是聯手騙他錢，於是對兩人提告。

鄭女事後被依詐欺罪起訴，並聲請簡易判決，張男的部分，他出示和鄭女間的對話記錄，證明自己的確是相信鄭女可以幫忙喬吊扣牌照，才提供帳戶給吳男，而且事後也將20萬6000元還給吳男，因此檢察官認為他沒有詐欺的犯意，將他處分不起訴。