快訊／南韓軍隊攜槍破窗「強行進入國會大廈」！將逮捕與會議員

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴，並封鎖國會大樓，禁止議員出入，但稍早軍隊一度撤離，讓在野、反尹錫悅議員瞬間湧入國會，國會工作人員和民眾則封鎖主樓正門。為此，南韓軍隊稍早繞道破窗，攜槍強行進入國會大樓，將逮捕參加會議議員。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，參謀總長、陸軍上將朴安洙被任命為戒嚴司令。戒嚴司令部發布最新第一號公告，其中包含6大點，內容如下：

一、 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。

二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

三、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。

四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條「戒嚴司令特別措施權」的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依第10條的規定處罰。