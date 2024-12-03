　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓軍隊攜槍破窗「強行進入國會大廈」！將逮捕與會議員

記者閔文昱／綜合報導 

南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴，並封鎖國會大樓，禁止議員出入，但稍早軍隊一度撤離，讓在野、反尹錫悅議員瞬間湧入國會，國會工作人員和民眾則封鎖主樓正門。為此，南韓軍隊稍早繞道破窗，攜槍強行進入國會大樓，將逮捕參加會議議員。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，參謀總長、陸軍上將朴安洙被任命為戒嚴司令。戒嚴司令部發布最新第一號公告，其中包含6大點，內容如下：

一、 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。

二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

三、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。

四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條「戒嚴司令特別措施權」的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依第10條的規定處罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌
南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓戒嚴！韓國交易所周三正常交易　全國正常上班上課

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓國會爆衝突！多架直升機首爾空中警戒、運送軍人到場

快訊／南韓軍隊攜槍破窗「強行進入國會大廈」！將逮捕與會議員

快訊／南韓戒嚴「議員佔領國會」　軍隊要闖入被噴滅火器

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

快訊／尹錫悅宣布戒嚴　國會議長回應了：我們將依照憲法程序反制

快訊／南韓戒嚴封鎖國會爆衝突！軍隊突撤離　抗議民眾狂拍手叫好

快訊／南韓封鎖國會大樓！上百示威者聚集爆衝突

尹錫悅宣布戒嚴！前總統文在寅：我們的民主制度正在崩潰

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

盧秀燕道歉了！學生遭警帶走惹議　請教育局訂出SOP

警入校園帶走學生 盧秀燕向老師道歉｜20241203 ET午間新聞

「麟洋配」合體不忘放閃！　王齊麟：還在適應沒他在身邊

快訊／南韓戒嚴！韓國交易所周三正常交易　全國正常上班上課

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓國會爆衝突！多架直升機首爾空中警戒、運送軍人到場

快訊／南韓軍隊攜槍破窗「強行進入國會大廈」！將逮捕與會議員

快訊／南韓戒嚴「議員佔領國會」　軍隊要闖入被噴滅火器

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

快訊／尹錫悅宣布戒嚴　國會議長回應了：我們將依照憲法程序反制

快訊／南韓戒嚴封鎖國會爆衝突！軍隊突撤離　抗議民眾狂拍手叫好

快訊／南韓封鎖國會大樓！上百示威者聚集爆衝突

尹錫悅宣布戒嚴！前總統文在寅：我們的民主制度正在崩潰

韓國迅速宣布解嚴...KeSPA盃應正常舉行、中華隊將碰強敵DK

戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

快訊／南韓戒嚴！韓國交易所周三正常交易　全國正常上班上課

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

大溪度假酒店變侏羅紀世界！4米雷龍搬進園區　入住贈1200元積木

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

基辛格「被退休」代價曝光　英特爾付近4億資遣費

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

即／南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕與會議員

即／韓交易所周三正常交易　全國正常上班上課

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

高雄旅行團碰上南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓戒嚴！國會過半數同意可要求解除

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓戒嚴國會爆衝突！軍隊突撤離「民眾狂拍手」

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

尹錫悅宣布戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

尹錫悅宣布戒嚴　國會議長回應了

即／尹錫悅宣布戒嚴　南韓網友傻：他瘋了吧

更多熱門

相關新聞

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」：不要助紂為虐

南韓總統尹錫悅在3日晚間宣佈全國進入「緊急戒嚴」狀態，消息不僅震驚國際，南韓藝人也開始陸續發聲表達不滿，包括主持人許志雄、演員金基天，都已公開發文，掀起熱烈關注。

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓突宣布戒嚴　外交部：與友盟國家密切聯繫、持續關注發展

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

關鍵字：

南韓總統尹錫悅國會戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

即／南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕與會議員

即／韓交易所周三正常交易　全國正常上班上課

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

高雄旅行團碰上南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓戒嚴！國會過半數同意可要求解除

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓戒嚴國會爆衝突！軍隊突撤離「民眾狂拍手」

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

尹錫悅宣布戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

更多

最夯影音

更多

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面