　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

▲第26屆哈爾濱冰雪大世界糖葫蘆攤位起拍價100萬元人民幣。（圖／翻攝極目新聞）

▲第26屆哈爾濱冰雪大世界糖葫蘆攤位起拍價100萬元人民幣。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

第26屆哈爾濱冰雪大世界預計12月中旬開放遊客入場「玩雪」，回看上一屆活動，兩個月的時間裡，共擠進271萬人次的遊客入場，冰雪經濟的商機讓不少店家願意入園擺攤謀利。不過，本屆園內9個糖葫蘆的攤位開價100萬元人民幣（約448萬元新台幣）起標，價高者得，引起外界熱議。

▲第二十五屆哈爾濱冰雪大世界正式開園。（圖／CFP）

▲第25屆哈爾濱冰雪大世界吸引271萬人次入場。（圖／CFP，下同）

《大皖新聞》報導，2023年11月，第25屆哈爾濱冰雪大世界的冰糖葫蘆項目也曾進行拍賣，起拍價是40萬元人民幣（約179萬元新台幣，下同），最終成交價也是40萬元。

根據拍賣會資訊顯示，9個糖葫蘆攤位的營業時間與第26屆哈爾濱冰雪大世界開放時間同步，大約為期兩個月，競標成功後，商家需自備貨櫃屋囤貨，此外，「外觀須配合園區整體規劃，覆雪進行藝術造型，費用約為50萬元（人民幣，下同），由競買人承擔。」

▲第二十五屆哈爾濱冰雪大世界正式開園。（圖／CFP）

也就是說，按最低標價來看，一個糖葫蘆攤位在籌備期間的成本最少要150萬元人民幣（約672萬元新台幣），依照園區內的糖葫蘆定價，一支30元人民幣，至少要在期間賣出5萬支糖葫蘆，才能勉強打平拿下攤位的成本，其餘成本還未列入計算，讓不少人認為，「有點太難賺了！」

對於連續兩屆糖葫蘆的攤位拍賣價格差距出現如此大差異，哈爾濱冰雪大世界市場營銷部工作人員僅表示，自己所在的是市場營銷部門，不接受媒體的採訪。哈爾濱市拍賣行一名工作人員則提到，報名的情況不能對外透露，對於起拍價100萬（人民幣）的定價依據，自己並不清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　中天新聞道歉了
快訊／非台北人也沒關係！蔣萬安贈味全龍5球員70萬、教練30
台人飛日本看棒球！　司機秀手機「亮14字」好暖
快訊／當街刺殺內湖女！　恐怖男坐輪椅遭裁定羈押
快訊／不送1.7萬折扣　喜傑獅改口「中華隊按讚活動結束」
陳傑憲辣妻「大尺度上空」　絕美畫面被翻出
遭西武戰力外、回中職半年無薪　張奕：忍耐再忍耐
LIVE／搶中華隊C位！采盟道歉　林昱珉被問「日本賣檳榔？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

中越海警北部灣聯合巡邏　專家：具戰略性意義

上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾

兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

北京上海多地再發消費券　涵蓋餐飲電影等消費

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」　中國大使館急喊：文明觀光

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

中越海警北部灣聯合巡邏　專家：具戰略性意義

上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾

兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

北京上海多地再發消費券　涵蓋餐飲電影等消費

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」　中國大使館急喊：文明觀光

12強台灣隊休息區　那位亞洲傳奇「王建民」

12強賽投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

獨／職棒圈金毛獅王！12強奪冠　應援神曲《台灣雄勇》出自他

轟柯文哲霸凌業力引爆　前幕僚曝「凌晨3點下班、早上開會還被罰站」

考試院長被提名人被問霸凌案　周弘憲：上任速修《公務人員保障法》

快訊／問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　中天新聞道歉了

台灣尚勇！台灣英雄12強奪金　卓榮泰拿「道謝卡」喊拍電影傳頌

快訊／非台北人也沒關係！蔣萬安贈味全龍5球員各70萬　隨隊教練30萬

一圖秒懂棒球3大國際賽！　經典賽最頂級原因曝、下屆奧運有棒球

細看中華隊海報　陳傑憲「藏1彩蛋」！網笑翻朝聖：難怪沒有極限

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

大陸熱門新聞

對岸查扣台灣課本：錯將「省」標「國家」

上海餐廳賣白粥890元　萬人驚呆

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘是女裝

西湖最美交警「小朴信惠」升職 網封「動物方城市」兔警官茱蒂

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

就要看《一部未完成的電影》！　陸網喊「到金馬看金馬」

中國對日本試行「免簽」

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍 擺攤2個月...去年179萬標出

陝西野豬闖民宅咬人！70歲婆婆重傷亡

更多熱門

相關新聞

氣溫降12℃！中國氣象局發布暴雪預警

氣溫降12℃！中國氣象局發布暴雪預警

中國中央氣象局25日上午9點啟動，重大氣象災害（暴雪）Ⅳ級緊急應變，預計25日8點至26日8點，內蒙古東部、黑龍江中西部、吉林西部、遼寧西部和東北部等地，有大到暴雪，新增積雪深度5至10公分，局部12公分以上。

抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

不用開火、1分鐘做好甜脆糖葫蘆

不用開火、1分鐘做好甜脆糖葫蘆

冰糖葫蘆男神穿吊嘎爆紅　本人回應

冰糖葫蘆男神穿吊嘎爆紅　本人回應

不想收桌板！陸大媽耍大牌「毆打空少」

不想收桌板！陸大媽耍大牌「毆打空少」

關鍵字：

哈爾濱冰雪大世界糖葫蘆競標攤位

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面