哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

▲第26屆哈爾濱冰雪大世界糖葫蘆攤位起拍價100萬元人民幣。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

第26屆哈爾濱冰雪大世界預計12月中旬開放遊客入場「玩雪」，回看上一屆活動，兩個月的時間裡，共擠進271萬人次的遊客入場，冰雪經濟的商機讓不少店家願意入園擺攤謀利。不過，本屆園內9個糖葫蘆的攤位開價100萬元人民幣（約448萬元新台幣）起標，價高者得，引起外界熱議。

▲第25屆哈爾濱冰雪大世界吸引271萬人次入場。（圖／CFP，下同）

《大皖新聞》報導，2023年11月，第25屆哈爾濱冰雪大世界的冰糖葫蘆項目也曾進行拍賣，起拍價是40萬元人民幣（約179萬元新台幣，下同），最終成交價也是40萬元。

根據拍賣會資訊顯示，9個糖葫蘆攤位的營業時間與第26屆哈爾濱冰雪大世界開放時間同步，大約為期兩個月，競標成功後，商家需自備貨櫃屋囤貨，此外，「外觀須配合園區整體規劃，覆雪進行藝術造型，費用約為50萬元（人民幣，下同），由競買人承擔。」

也就是說，按最低標價來看，一個糖葫蘆攤位在籌備期間的成本最少要150萬元人民幣（約672萬元新台幣），依照園區內的糖葫蘆定價，一支30元人民幣，至少要在期間賣出5萬支糖葫蘆，才能勉強打平拿下攤位的成本，其餘成本還未列入計算，讓不少人認為，「有點太難賺了！」

對於連續兩屆糖葫蘆的攤位拍賣價格差距出現如此大差異，哈爾濱冰雪大世界市場營銷部工作人員僅表示，自己所在的是市場營銷部門，不接受媒體的採訪。哈爾濱市拍賣行一名工作人員則提到，報名的情況不能對外透露，對於起拍價100萬（人民幣）的定價依據，自己並不清楚。