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日本熊入侵市區超市　政府擬修法放寬用槍限制

▲由於食物來源稀少，庫頁島頻頻發生「熊入村」事件。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。(圖／達志影像／美聯社)

▲日本近來人熊衝突頻傳。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京3日綜合外電報導

日本秋田市區一間超市遭熊入侵約55小時才被捕捉，引發居民擔憂。現行法令禁止在市區使用獵槍，只能利用捕獸籠等方式，導致捕捉作業費時。因此，日本政府擬修法放寬用槍限制。

秋田市土崎港西地區一間超市11月30日一早發生熊入侵傷人事件，秋田縣警方表示，47歲男員工遭熊攻擊受傷但無生命危險。事發當時超市尚未對外營業，所以沒有顧客；店內其他20名員工事發後都已疏散。

日本共同社報導，這頭熊在傷人後經過逾2天的12月2日才被捕捉，環境大臣淺尾慶一郎今天說，「深刻理解居民的憂慮，我們會盡早提出因應熊的法案」。

環境省希望提出「鳥獸保護管理法」修正草案，放寬符合一定條件能在市區使用槍枝進行捕獵。淺尾說，為了讓民眾都能安心生活，將提案修法打造適當環境。

日本放送協會（NHK）報導，秋田縣過去並沒有發生過熊入侵超市的前例，讓縣府與市府等單位被迫針對未曾預想過的事態採取困難應對措施。

鳥獸保護管理法禁止在市區使用獵槍，如果要開槍的話，必須由警察基於「警察官職務執行法」下令開槍。不過，要下令開槍前必須確保避免子彈貫穿擊中後方等情況，要符合安全層面的各項條件。

秋田市政府等單位表示，這次發生的熊入侵超市相當罕見，開槍有可能會擊中別的建築物或瓦斯管線等，因此要使用獵槍捕殺的可能性非常低。

專家示警 熊逐漸接近人類生活圈

熟知熊生態的專家、東京農工大學教授小池伸介談到熊遠離山區進入市區表示，「在長達40年或50年的時間跨度中，熊逐漸接近人類生活圈。這可能是由於人口減少、高齡化及人類生活圈往單極集中持續發展，伴隨人類往後撤退，野生動物的生活圈也在擴大中」。

小池說，儘管今年熊在山中的食物充足，但還是在市區出沒，「可能是因為熊還記得去年秋天在市區吃過栗子與柿子，認為今年還能吃到所以又來到市區」。

▲▼日本秋田縣秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

▲熊進入秋田縣秋田市「Itoku超市」土崎港分店，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

無獨有偶，就在這家超市附近，昨天晚間又有民眾目擊到疑似熊的動物出沒，由於附近有小學，警方今天配合國中小學生上學時間展開巡邏，並安排警員警戒。

一位陪著小學一年級孫子上學的男性說，很擔心會不會又有熊出沒，希望能早日回到正常生活。

TBS電視台報導，11月30日闖入超市的熊體長約1公尺、體重約70公斤，體型看似肥胖，總計在超市內待了約55小時，外界好奇熊為何會在市區出沒。

這間超市一直以來有非常多民眾光顧，停車場總是車滿為患，是當地人氣超市。在熊入侵超市後，警方為了找尋熊的確切位置，12月1日出動無人機在店內搜索，執勤警員也全數穿著重裝備。

日本熊害頻傳 秋田去年捕獲數量居冠

日本全境2023年相繼傳出「熊害」事件，環境省統計指出，以捕獲數量來看，秋田縣以2183頭居冠、北海道以1422頭次之、福島縣以887頭排名第3。

根據TBS記者觀察，這間遭熊入侵的超市附近並未發現有熊居住的場所，當地居民說：「感覺不知為何要特地跑到這裡來，難道是在冬眠前來吃個夠嗎？我不是熊所以也搞不清楚。」

小池伸介說，這頭熊的外型並非瘦骨嶙峋，看似為了冬眠已貯存脂肪，「熊也不喜歡被人看見，所以可能是想找個地方躲一下，碰巧就躲進超市內，我認為不是刻意以超市為目標」。

談到這次捕捉花了不少時間，小池說，在放置捕獸籠捕捉的情況，通常會放入食物誘捕，但超市的特點就是食物多，因此要成功捕捉可能就要花更多時間。

秋田縣政府發布的「亞洲黑熊注意報」原本到11月底結束，但目前已延長到12月底，呼籲民眾持續留意熊出沒。

受害超市在官網發布聲明表示，這次受到熊入侵影響，將針對受害場所進行商品更換及徹底消毒，預計12月7日上午重新恢復營業，並對造成消費者擔憂與不便致歉。

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