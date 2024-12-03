　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大法官「死刑部分合憲」　最高檢：要各審級「一致決」不合理

▲最高檢察署召開「113年憲判字第8號之評析與修法因應研討會」 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署召開「113年憲判字第8號之評析與修法因應研討會」 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

針對大法官對死刑犯判決釋憲，最高檢察署邀請相關專家學者召開研討會，與談專家學者認為113年憲判字第8號判決，要求科處死刑案件各審級均須一致決部分，在實務操作及法律解釋上極有爭議，且恐有法理上之扞格。

最高檢察署林麗瑩檢察官認為，一致決的要求，將造成實務運作的困難，國民法官法既非原因案件所適用，應不在本件憲法判決拘束範圍內，可考量該法尊重國民主權的立法目的，對死刑評決另作合理規定等，得到與談專家學者支持。

▲最高檢察署召開「113年憲判字第8號之評析與修法因應研討會」 。（圖／最高檢察署提供）

臺北大學李榮耕教授指出：「依據大法官解釋，明示其一排除其他，一致決是指職業法官，不含國民法官」、「大法官所稱的一致決究竟指所有判決的一致決、死刑的一致決或訴訟程序一致決，未明確解釋。」並指出要求法律審一致決不合理。

澎湖地檢署吳巡龍檢察官指出：「憲判字一致決的要求，會造成任一職業法官不判死，即推翻國民法官法庭決定之情形，應修法規範限於『明顯錯誤』，方能推翻國民法官之量刑決定。」。

臺北地檢署李進榮檢察官呼應：「若在國民法官案件中要求一致決，可能發生一位地院職業法官反對而無法判死，或案件上訴時，一位高院職業法官反對不能判死而被撤銷的情形，違背民主精神。」

這次憲判要求執行死刑必須具備受刑能力，並要求2年內修法，但憲判對於受刑能力之具體判斷標準與審查程序，均未加以明示，留下諸多疑義待解。

最高檢察署劉建志檢察官，分就受刑能力之判斷標準、證據法則、救濟程序、濫訴防止、醫事倫理爭議等問題，介紹美國法上的實務案例和相應法制，並建議「受刑能力問題，應由受刑人方提出異議，而非一概依職權調查，受刑人並應負起舉證責任」。

中央警察大學林裕順教授表示：「在要求鑑定人鑑定受刑能力時，不能要求渠等回答最終問題，而應就『有限資料』回答『限縮問題』。」;中央大學溫祖德教授亦指出：「在法制建構上，有4個重點，包含：檢討受刑能力的鑑定制度、由受刑人負擔聲請義務、賦予被告司法審查機會、確保司法審查之正當法律程序。」;李進榮檢察官則進一步指出「受刑人故意或過失自招精神障礙或心智缺陷導致欠缺受刑能力」之風險。與會專家熱烈討論並紛紛提出修法建言，期拋磚引玉，協助完備相關法制。

這次研討會中，前最高檢察署檢察官陳瑞仁有鑑於憲判對於判處和執行死刑設下諸多條件，呼籲：「未來檢方更應該從檢察一體的角
度來思考死刑案件，例如，求處死刑案件，應該經過地檢署檢察長或者上級檢察署檢察長，甚至是檢察總長同意，並且應於初期就要介入，指派偵查與公訴主任進行協調工作，縝密蒐集相關量刑證據。」

會後邢檢察總長有感於死刑案件關係人權重大，相關要件日趨複雜，旋即指示本署憲判因應小組就本次憲判要旨研議相應之檢核表，並針對未來偵查中、審判中，甚至於待執行階段，檢察官可能遭遇之各種挑戰和問題，例如強制辯護、責任能力之精神鑑定、是否為情節最嚴重之犯行、有無踐行最嚴密正當法律程序、受刑能力，以及偵訴銜接等事項，將召集檢察官共同研商相關辦案指引，提供法務部參考，以協助各審級檢察官均能審慎妥適辦理求處死刑案件，俾利司法正義之實現。

本次113年憲判字第8號判決就判處死刑先後設下三項檢視標準，分別是情節最嚴重犯行、最嚴密正當法律程序，以及對於精神障礙、心智缺陷者之保障，若違反其一，均不得判處死刑，因此最高檢察署乃依上開憲判意旨脈絡，就一審檢察官辦理求處死刑案件所需之條件，擬定相對應之檢核表，供一審檢察官辦理求處死刑案件檢核使用。

113年憲判字第8號判決作成後，為司法與立法帶來重大衝擊。本次研討會主持人臺灣大學林鈺雄教授即指出：本件憲法判決創造了很多法學上的新概念，解釋上爭議甚多，尚有待刑事法學界及實務人士共同研究。司法先進朱石炎教授亦為本次會議就113年憲判字第8號判決撰文「死刑有條件合憲？」評析指出該憲判字仍有商榷餘地。

因應本憲法判決所帶來之挑戰，邢泰釗總長提示：「刑法不僅是制裁的工具，也必須兼顧人道考量，同時亦應思考固有國情。」

前司法官學院院長林輝煌亦指出：「生命權為憲政核心，實質廢除死刑，是彰顯對人性尊嚴的堅持，但同時也應強化對被害者家屬的心理撫慰、實質補償，在維護人道、保護被害人及社會正義之間，尋求均衡。」

最高檢表示，本研討會透過深入之研討與交流，為我國死刑案件之偵審實務提出具體作法，期能發展出更健全之法制規範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／莊瑞雄慘了！　北檢列被告調查
尷尬！加拿大總理稱「25％關稅毀經濟」　川普回：不然來當第5
「承認台灣變強了！」日本游擊手12強敗北後吐心聲
快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　駕駛身亡
飯店沒房了...短裙女超不爽　男友幫擦傷口還挨罵：不要亂
月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的
獨／2歲女抱「第一桶金」　路口哭找爸媽
32歲男星「心臟驟停」猝逝　醫曝致病因：多數沒有徵兆
啦啦隊新成員激似三上悠亞！邊跳邊晃　釦子全開看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　受困駕駛傷重不治

月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的」

資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了

飯店沒房了...短裙女超不爽　男友買藥幫擦傷口還挨罵：不要亂

政府調整稅收補健保虧損　北市千人上街頭！怒吼遞交陳情書

獨／2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　

國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

高雄小6女生遺失吊飾！家長找制服警入校調查　教育局說話了

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

快訊／化學槽車翻落國1邊坡！　受困駕駛傷重不治

月收30萬擠套房！4月嬰渾身傷死亡　父母甩鍋「狗咬或姊姊壓的」

資深藝人康凱掐頸工會員工！還恐嚇「弄你很簡單」　這下慘了

飯店沒房了...短裙女超不爽　男友買藥幫擦傷口還挨罵：不要亂

政府調整稅收補健保虧損　北市千人上街頭！怒吼遞交陳情書

獨／2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　

國一少女當小老師遭淫猥！她深埋9年不忍了　彰化狼師下場出爐

高雄小6女生遺失吊飾！家長找制服警入校調查　教育局說話了

快訊／台股收盤大漲290.53點　台積電漲20元至1055

自行車友不捨！　高雄知名車行自曝「土地被賣掉」將暫歇業

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

孫儷幫女兒圓夢「扮小甄嬛」拍照！　當年髮型師來幫忙…成果驚人

苗栗男3年來臀部流膿不止好困擾　竟是腰椎手術造成的細菌感染

她每天吼老公「越罵越大聲」！問題竟在耳硬化症　醫揭常見2症狀

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政臉書曝始末

公公暈倒全家人超淡定！她急叩救護車...網笑：機會被媳婦破壞了

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

新新併傳新光金、台新金皆送件　金管會下午例會說明

社會熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

花蓮休旅車自撞分隔島！副駕內臟破裂亡

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

即／私藏48部兒少性影像惹眾怒　黃子佼一審判8月

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

閨密託孤！邱瓈寬被乾兒子提告討護照

黃子佼藏兒少性影像2259檔！法官不給緩刑理由曝

電腦王阿達教看盜版...檢警見本尊「跟Q版長一樣」

柯文哲的牢房生活　花3500掌握關鍵案情

更多熱門

相關新聞

藍白杯葛大法官人事　綠律師：你們端出的人選大眾會買單？

藍白杯葛大法官人事　綠律師：你們端出的人選大眾會買單？

立法院全院委員會今（2日）舉行「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由民進黨立法院黨團推薦的律師洪偉勝表示，如果用政治角度來審查Team Taiwan棒球隊的隊職員名單，那被媒體貼上「包手、8+9」標籤的林昱珉絕對不會通過審查，總統賴清德死忠支持的統一隊員陳傑憲也恐遭擋下，並呼籲對名單有意見的藍白，能否提出具體名單給社會，讓社會大眾看這些人夠不夠格勝任。

大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

大法官被提名人拜會　民眾黨團籲：想披法袍、莫忘專業與初衷

號召12/3上凱道反廢死　趙少康：讓民進黨、大法官面對人民聲音

號召12/3上凱道反廢死　趙少康：讓民進黨、大法官面對人民聲音

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

痛批大法官人選「挖人隱私含沙射影」　管中閔：將綁白布條抗議

痛批大法官人選「挖人隱私含沙射影」　管中閔：將綁白布條抗議

關鍵字：

大法官憲法法庭死刑犯最高檢察署釋憲

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

女兒出道！　AV女優引退了　

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面