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快訊／館長自爆「做過球版」　王浩宇要去檢舉了

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢昨晚直播時，透露過去曾做過球版（簽賭），引起網友討論。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇PO文，表示文章遭過千讚就去檢舉，沒想到短短10分鐘內就達成。

館長25日晚間直播時表示，過去為了球版不得不專注於比賽，「看到一支全壘打就要擔心是要跑路了，還是想辦法湊錢。」他強調，當時看比賽的專注程度，有如「望穿秋水、看破電視機」，但現在早已脫離那圈子，因此對棒球的關注也減少；此外，他也在直播時對網友說，「我在賭博的時候，你還在媽媽10塊、七七乳加。」

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▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

對此，王浩宇26日晚間9時34分發文，「這篇超過1000讚，我就去檢舉大壯涉入職棒簽賭。」此文PO出不到10分鐘，就立刻吸引千人按讚，讓王浩宇的目標達成，也意味者王浩宇將去檢舉館長。

網友看完紛紛留言，「要好好教訓他」、「真的痛恨搞爛台灣職棒的那些人」、「我要按的時候就已經超過1000讚了」、「麻煩浩宇了，謝謝您」、「不管多少讚都給他檢舉起來」、「台灣棒球好不容易才走到今天，千萬不能跌回那個深淵」。

這篇如果超過1000讚， 就去檢舉大壯涉入職棒簽賭。

王浩宇發佈於 2024年11月26日 星期二

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