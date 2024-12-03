西裝男抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定被讚爆：加雞腿

記者鄒鎮宇／綜合報導

職籃聯盟P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿日前作客台南，與台南台鋼獵鷹開戰，最終以101比85擊敗獵鷹。途中，導播將休息的90秒畫面全都給一名女球迷，引起不少網友討論。

領航猿與獵鷹1日在成功大學中正堂開戰，前三節互有拉鋸，但最終在領航猿的洋將伯朗（Alec Brown）追擊下，以101比85擊敗獵鷹，戰績4勝1敗穩坐聯盟第1。

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▲▼導播85秒鎖定湖水藍上衣的女子。（圖／翻攝P.LEAGUE+ YouTube）



中場休息時，導播依照慣例將鏡頭對往觀眾互動，沒想到意外拍攝到一名帶著兩名女伴的西裝男，三人也開心地對著鏡頭揮手。導播不斷將鏡頭放在一名湖水藍顏色上衣的女子身上，一旁的西裝男也跟著人來瘋，拉著湖水藍衣女的手搖晃。

面對有表演慾的3人，導播從直播開始到結束，前後兩次共拍攝約85秒（1:33:59至1:35:05、1:36:19至1:36:39），鏡頭給好給滿，被網友大讚並說該加雞腿。

網友看完紛紛留言，「重點是腳很細」、「我不想努力了」、「即便看臉也還是很正阿，找不到缺點」、「我需要門做學術研究」、「超過100分，我給200分」、「男生根本神助攻」、「西裝男好人祝上廁所永遠有衛生紙」、「導播懂拍」。