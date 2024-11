27%父母接受「幼童用3C達1小時」　調查：年輕世代用3C輔助養育

近日ChatGPT上出現不少「居家辦公環境照」,開始有大批用戶透過與AI的互動,讓AI嘗試創造「他們印象中的自己」,透過輸入指令「基於你對我的認識,畫出你認為我現在辦公/生活的模樣(Based on what you know about me, draw a picture of what you think my current life looks like)」,得到的結果也讓不少網友分享在社群平台上,引起不少議論。