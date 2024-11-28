27%父母接受「幼童用3C達1小時」　調查：年輕世代用3C輔助養育

▲父母可接受6歲以下幼童使用3C達1小時的比率明顯提升。（示意圖／達志影像）

記者許敏溶／台北報導

一項針對近3千名家長的最新調查顯示，年輕世代對3C接觸日趨開放，27%的父母可接受6歲以下幼童使用3C達1小時，65%父母會因AI讓孩子在小學就接觸資訊教育，37%父母希望孩子未來就讀理工科系，但也有47%家長擔心AI會影響孩子未來的工作機會。

《親子天下》今天公布最新調查，在9月針對55歲以下、家有0到18歲孩子的家長進行「父母的旅程：家長的挑戰與幸福感」網路問卷，共收到2851位父母回應。

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調查發現，年輕世代對於孩子接觸3C接觸日趨開放，更傾向善用新科技的輔助來養育孩子。2016年《親子天下》調查中，對於父母「可否接受6歲前孩子使用3C看影片時間達1小時」，Y世代可接受者為21%，X世代和嬰兒潮世代皆為16%，但在這次調查中，不分年齡看整體則有27%父母可接受，占比都比8年前提升。

若以回答「不可以接受」的父母分齡來看，則呈現愈年輕愈開放的趨勢。持反對意見的40歲以下父母，約占同年齡層的一半，但40歲以上父母卻達7成以上反對。顯示年輕父母因為環境和整體傳播方式的改變，對於3C接受度漸趨開放，走向更願善用新科技的輔助來養育孩子。

此外，這次調查也發現，父母育兒過程中遇到最主要挑戰為「自我生活的平衡」（52%），其次是「孩子的學習與升學資訊焦慮」（42%）。

在被問到育兒生活中，認為自己哪些方面最需要改進或提升，有62%父母認為要「自我調適與轉念」，其次是「溝通技巧」。

再追問成為父母後最大的犧牲是什麼，不分年齡段都覺得犧牲了自由與自我空間（66%）、個人時間（64%）、財務自由（39%）。

《親子天下》認為，從上述數字上可看出，從X世代「小孩第一、自己第二」，到Y世代「做父母也做自己」，現在新一代父母已非全然在父職母職角色中燃燒自己、放棄自我，反而是在既有的責任下有意識的想取得平衡，愛家人也愛自己。