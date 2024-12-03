工廠倒閉逼離婚！30年後要求扶養　3孩怒控母：我們是爸拾荒養大

▲老婦人多年前與前夫離異，並未撫養3名小孩長大，沒想到臨老卻提告請求3個小孩支付撫養費。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

老婦人小玲（化名）因身體狀況不佳、失業，加上需扶養2名身心障礙子女，經濟陷入困境，因此訴請法院，要求與前夫所生的3個孩子每月各給付5,000元扶養費，直到她去世。

3名子女訴請法院判決免除對母親的扶養義務，主張母親自1994年離家後即無任何音訊，且於1998年與父親離婚，此後30年不僅長年未盡扶養義務沒有支付過扶養費，也未曾關心子女的成長。

小玲的前夫聲稱，早在他們離婚前，小玲看他的工廠倒閉後就落跑，當時最小的孩子才7個月大時，妻子竟拋家棄子，將撫養重擔全數丟給他與父母，孩子們的生活費與學費皆由他與父母辛苦撿拾資源回收物所得支應。

當時，小玲單方面要求離婚，並要求帶走其中一個孩子。可是前夫堅持三個孩子不能分離，最終取得撫養權，並協議小玲需支付45萬元作為子女教育費。然而，小玲不僅未履行協議，才付了20萬元就失約，更完全斷絕了與孩子的聯繫，未曾探視或提供任何經濟支援。

法院審酌後認為，小玲在孩子成長過程中，未盡父母應盡的扶養義務，情節重大，因此駁回她的請求，並准許子女免除對她的扶養義務。



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