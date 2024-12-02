教育局也傳霸凌！「金童玉女長官」踩下捧上惡劣行徑曝光

▲網友爆料任職的教育局長官霸凌新人惡行。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

公務體系中的霸凌事件層出不窮。一位網友在社群平台上分享，其任職的教育局存在嚴重的職場霸凌問題，不僅聯手排擠新人，更以權勢欺壓下屬，公開羞辱等方式，讓受害者身心俱疲。

這名網友在臉書社團「公務之聲靠北電台」發文表示，他任職的教育局有2位長官會霸凌新人，其中一名長官「玉女」透過排擠新人的方式，營造出一個排外的職場氛圍。具體手段包括限制同事與新人的互動，以及在同事間散布有關新人的負面評價。

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原PO進一步指出，「玉女」在業務交接上更是刁難下屬，不主動提供相關資料，反而要求接手的人自行尋找。更過分的是，若下屬向她請教，她往往會以不耐煩的態度回應，甚至生氣。然而，一旦股長詢問交接情況，她又會搶先否認下屬曾向她請教，讓下屬處於兩難的境地。

原PO表示，玉女升遷後，其惡劣行徑更是變本加厲。針對不喜歡的下屬，她會故意拖延文件處理，將文件壓到最後一刻才簽核，甚至找尋各種藉口退回文件。此外，她還會對下屬大聲咆哮，例如：「為什麼這個這麼急才簽出來？」「這明天都要開會了，你現在才發會通？」讓下屬備感壓力。

原PO透露另一名長官「金童」的行為更是令人髮指，他曾多次目睹金童在研究室對承辦人進行言語霸凌，當承辦人前往金童研究室遞交新聞稿，結果被對方當場怒斥。如果遇到金童特別厭惡的承辦人，對方甚至會將公文和卷宗直接丟在地上，還會嚴厲斥責「寫那什麼東西」。然而，能呈到金童手上的新聞稿，其實都已經過各科科長的審閱。當科長致電了解情況時，金童竟厚顏無恥地謊稱已指導承辦人如何修改，原PO質疑這種行為根本是教科書等級的「雙面人」表演，無奈感嘆不知何時才有人制止這對金童玉女的惡行。

許多網友為此忿忿不平，怒批：「真的是太可惡了」、「全台都有已經不稀奇了」，還有人則感概「不能有其他聲音，都是這樣玩的」。

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