　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

昆山「媽祖盃」兩岸慢壘賽以球會友　台灣15隊跨海獻技

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供）

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024第十三屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽11月30日及12月1日連續兩天在昆山舉行，共有包括來自台灣的15支球隊及4支當地球隊同場較技，球員、教練及相關工作人員約450人參與賽事，兩岸熱愛棒壘球的民眾藉此機會齊聚昆山，以球會友。

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供）

昆山市委常委徐敏中表示，昆山近年聚焦民俗、節慶文化和體育賽事等主題，連續多年舉辦海峽兩岸（昆山）中秋燈會、「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽等昆台交流品牌活動，「昆台合作跨越經貿領域，走向文化、教育、醫療、體育等方面全方位融合發展。」

昆山市台協會長孫德聰提到，慢壘在台灣是一項十分流行的運動，台商在昆山發展，也把慢速壘球帶來生根，「藉由海峽兩岸慢速壘球這一平台，每年邀請台灣地區的球隊到昆山來參賽，從而增加台灣同胞對昆山、對大陸的了解，進一步促進兩岸交流交往。」

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供）

本屆賽事共分為長青組和社會組，在長青組方面，分別由新北通陽慢速壘球隊、澎湖慢速壘球委員會隊和台北 TSA慢速壘球隊拿下各小組賽事第一；社會組方面則由昆山台協鴻晟慢速壘球隊拿下競技組第一，新北哲茂慢壘隊拿下公開組第一，新北藍鷹慢速壘球隊拿下健康組第一。

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供）

江蘇昆山一直是台商投資最密集、兩岸交流最為活躍的地區之一，還有著「親商、安商、富商」等頗受讚譽的社會氛圍及投資環境。自2010年起，昆山以球為媒，舉辦多項慢速壘球賽事，累計邀請兩岸民眾超5000人次參與，深受兩岸壘球愛好者的歡迎，成為深化昆台兩地民間交流、促進心靈契合的品牌活動之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝！　陳傑憲道歉：害了你們
郭采潔難得回台！「驚喜現身戶政事務所」被拍
突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！　醫示警了
9歲童路跑遭輾亡！　父母淚崩跪地「要真相」
高醫名師揪女學生：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了
台中警進學校帶走小六生！　盧秀燕怒了
LIVE／吳宗憲酸蔡其昌蹭棒球！中職6球團打臉　周杰倫黃牛票
台灣保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

昆山「媽祖盃」兩岸慢壘賽以球會友　台灣15隊跨海獻技

內蒙偷蛋龍新屬種化石　兩具骨架完整依偎...命名「百年鴛鴦龍」

有甲醛？網傳加絨布料「都膠水」　專家駁：1萬件樣本檢不出20件

澳門回歸25年大會　港媒：習近平將南下出席

陸學者：美推「一個中國、兩個政權」　干預陸涉台政策

把油門當煞車踩！　陸女試乘連環撞5車「展示中心玻璃牆碎一地」

準婆婆聽信算命：婚禮選這天「老公3年內必死」！她氣到取消婚禮

狗媽媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」　揪心畫面瘋傳

曾駐埃及希臘　陸駐以大使履新：盼戰火衝突早日平息

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

昆山「媽祖盃」兩岸慢壘賽以球會友　台灣15隊跨海獻技

內蒙偷蛋龍新屬種化石　兩具骨架完整依偎...命名「百年鴛鴦龍」

有甲醛？網傳加絨布料「都膠水」　專家駁：1萬件樣本檢不出20件

澳門回歸25年大會　港媒：習近平將南下出席

陸學者：美推「一個中國、兩個政權」　干預陸涉台政策

把油門當煞車踩！　陸女試乘連環撞5車「展示中心玻璃牆碎一地」

準婆婆聽信算命：婚禮選這天「老公3年內必死」！她氣到取消婚禮

狗媽媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」　揪心畫面瘋傳

曾駐埃及希臘　陸駐以大使履新：盼戰火衝突早日平息

返美國前！林家正「出沒1地方」買貼紙　讓外國人知道台灣國旗

83.9萬起！「Nissan Sentra黑化特仕車」升級不加價　再加碼200輛

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝！小湯圓奶茶、日式焙茶都有

再轟藍白惡修財劃法　民進黨：預算不應淪為政治惡鬥下的犧牲品

爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！　詹皇投進1萬5000球里程碑險勝

全家咖啡、焦糖奶茶買1送1！7-11買咖啡送巧克力、隱藏優惠5折起

立院周四排審人工生殖修法　衛福部版草案還卡最後一關

菊池雄星想帶天使闖季後賽　解密指叉球握法改變

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

大陸熱門新聞

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

準婆婆聽信算命！婚禮選這天「尪3年內必死」

老公染色體與自己一樣！　夫妻變「姐妹」真相太絕望

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

把油門當煞車踩！ 陸女試乘連環撞5車「展示中心玻璃牆碎一地」

陸學者：美推「一個中國、兩個政權」　干預陸涉台政策

夜半怪聲！開門後..被百斤黑熊撲咬

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

日本曾被要求給免簽　正研擬簡化陸人簽證手續

AI醫生來了！陸人工智能醫院明年底前上線

陸批賴出訪　陸委會：別說三道四、勿藉機生事

買完巴黎世家8天　女被要求「補5千」氣炸

美對台第18次軍售　國台辦：保護費保不了台獨

研擬陸客赴台？國台辦深夜喊話民進黨

更多熱門

相關新聞

國台辦批阻礙兩岸旅遊　陸委會：是對岸不放陸客

國台辦批阻礙兩岸旅遊　陸委會：是對岸不放陸客

國台辦29日深夜批評台灣不解除「禁團令」，將大陸旅遊警戒升至「橘色」，阻礙兩岸旅遊正常化。對此，陸委會30日回應，陸方說法毫無新意，一味企圖以似是而非的理由，將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方，「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台。」

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

台鐵聯手日本西武鐵道　115年起互派員工人才交流

台鐵聯手日本西武鐵道　115年起互派員工人才交流

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

撲火而不助燃！　海基會董事長吳豊山可以尾巴搖狗

關鍵字：

昆山媽祖盃慢速壘球兩岸交流慢壘

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面