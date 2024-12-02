昆山「媽祖盃」兩岸慢壘賽以球會友　台灣15隊跨海獻技

▲昆山媽祖盃兩岸慢壘賽。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024第十三屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽11月30日及12月1日連續兩天在昆山舉行，共有包括來自台灣的15支球隊及4支當地球隊同場較技，球員、教練及相關工作人員約450人參與賽事，兩岸熱愛棒壘球的民眾藉此機會齊聚昆山，以球會友。

昆山市委常委徐敏中表示，昆山近年聚焦民俗、節慶文化和體育賽事等主題，連續多年舉辦海峽兩岸（昆山）中秋燈會、「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽等昆台交流品牌活動，「昆台合作跨越經貿領域，走向文化、教育、醫療、體育等方面全方位融合發展。」

昆山市台協會長孫德聰提到，慢壘在台灣是一項十分流行的運動，台商在昆山發展，也把慢速壘球帶來生根，「藉由海峽兩岸慢速壘球這一平台，每年邀請台灣地區的球隊到昆山來參賽，從而增加台灣同胞對昆山、對大陸的了解，進一步促進兩岸交流交往。」

本屆賽事共分為長青組和社會組，在長青組方面，分別由新北通陽慢速壘球隊、澎湖慢速壘球委員會隊和台北 TSA慢速壘球隊拿下各小組賽事第一；社會組方面則由昆山台協鴻晟慢速壘球隊拿下競技組第一，新北哲茂慢壘隊拿下公開組第一，新北藍鷹慢速壘球隊拿下健康組第一。

江蘇昆山一直是台商投資最密集、兩岸交流最為活躍的地區之一，還有著「親商、安商、富商」等頗受讚譽的社會氛圍及投資環境。自2010年起，昆山以球為媒，舉辦多項慢速壘球賽事，累計邀請兩岸民眾超5000人次參與，深受兩岸壘球愛好者的歡迎，成為深化昆台兩地民間交流、促進心靈契合的品牌活動之一。