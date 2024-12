「超商茶葉蛋」引過動症？營養師曝 「9食物」：潛在風險更高

▲便利商店在煮茶葉蛋時,通常會加含有焦糖色素的醬油。(示意圖/CTWANT)

近日有報導指出,便利商店的茶葉蛋可能會導致小孩過動,原因是煮茶葉蛋時會加入含有焦糖色素的醬油,而含有亞硫酸的焦糖色素是一種被認為可能增加兒童過動的風險。不過,婦孕幼童營養師蘇妍臣表示,這樣的擔心可能有些誇大,必須正確認識焦糖色素的分類與其影響,直言與其擔心茶葉蛋,更要擔心像是蒟蒻、珍珠、果凍、泡菜、蚵仔煎、芋圓、地瓜圓、甚至是市面上的蝦仁及貝類,亞硫酸鹽含量更高。

蘇妍臣在FB粉絲專頁發文表示,便利商店在煮茶葉蛋的過程中會加醬油,其中使用的醬油是含有焦糖色素的醬油。而焦糖色素有4種,包括普通焦糖(Plain caramel,INS No. 150a)、亞硫酸鹽焦糖(Sulfite caramel,INS No. 150b)、銨鹽焦糖(Ammonia caramel,INS No. 150c)以及亞硫酸-銨鹽焦糖(Sulfite ammonia caramel,INS No. 150d)。其中,亞硫酸鹽焦糖和亞硫酸-銨鹽焦糖因含有亞硫酸,可能在對亞硫酸敏感的個體中引起過敏反應或氣喘,但這並不代表所有孩子都會因此過動。

蘇妍臣表示,並不是所有的焦糖色素都有問題,只有在體質特別敏感的兒童中,亞硫酸可能會引起過敏反應,並且導致注意力缺陷多動障礙(ADHD)等問題。但如果孩子本身沒有對亞硫酸過敏的問題,其實並不會導致兒童過動的問題發生。

而且兒童過動的因素複雜,根據一項對335名兒童的大型多中心研究,僅有2-7%的兒童因食品添加劑不耐受而出現過動症狀,並且其中大多數本身就有皮膚過敏的情況。因此,對於沒有亞硫酸過敏的孩子來說,偶爾食用含有微量焦糖色素的茶葉蛋,其實不至於引發過動問題。

蘇妍臣也提醒,相比之下,家長應更關注其他可能含有更多亞硫酸鹽的食品,例如孩子們常喜愛的蒟蒻、果凍中的動物膠,以及用樹薯粉製成的珍珠、蚵仔煎、芋圓、地瓜圓等食物。這些食品中可能含有更高濃度的亞硫酸鹽,對於有過敏體質的兒童來說,潛在風險更高。

蘇妍臣也提到,目前台灣的規定是,無論是哪一類的焦糖色素,食品標示中只需標示「焦糖色素」,不需特別說明其具體種類,這使得家長更難判斷其中是否含有可能致敏的成分。

