「超商茶葉蛋」引過動症？營養師曝 「9食物」：潛在風險更高

▲便利商店在煮茶葉蛋時，通常會加含有焦糖色素的醬油。（示意圖／CTWANT）

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近日有報導指出，便利商店的茶葉蛋可能會導致小孩過動，原因是煮茶葉蛋時會加入含有焦糖色素的醬油，而含有亞硫酸的焦糖色素是一種被認為可能增加兒童過動的風險。不過，婦孕幼童營養師蘇妍臣表示，這樣的擔心可能有些誇大，必須正確認識焦糖色素的分類與其影響，直言與其擔心茶葉蛋，更要擔心像是蒟蒻、珍珠、果凍、泡菜、蚵仔煎、芋圓、地瓜圓、甚至是市面上的蝦仁及貝類，亞硫酸鹽含量更高。

蘇妍臣在FB粉絲專頁發文表示，便利商店在煮茶葉蛋的過程中會加醬油，其中使用的醬油是含有焦糖色素的醬油。而焦糖色素有4種，包括普通焦糖（Plain caramel，INS No. 150a）、亞硫酸鹽焦糖（Sulfite caramel，INS No. 150b）、銨鹽焦糖（Ammonia caramel，INS No. 150c）以及亞硫酸-銨鹽焦糖（Sulfite ammonia caramel，INS No. 150d）。其中，亞硫酸鹽焦糖和亞硫酸-銨鹽焦糖因含有亞硫酸，可能在對亞硫酸敏感的個體中引起過敏反應或氣喘，但這並不代表所有孩子都會因此過動。

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蘇妍臣表示，並不是所有的焦糖色素都有問題，只有在體質特別敏感的兒童中，亞硫酸可能會引起過敏反應，並且導致注意力缺陷多動障礙（ADHD）等問題。但如果孩子本身沒有對亞硫酸過敏的問題，其實並不會導致兒童過動的問題發生。

而且兒童過動的因素複雜，根據一項對335名兒童的大型多中心研究，僅有2-7%的兒童因食品添加劑不耐受而出現過動症狀，並且其中大多數本身就有皮膚過敏的情況。因此，對於沒有亞硫酸過敏的孩子來說，偶爾食用含有微量焦糖色素的茶葉蛋，其實不至於引發過動問題。

蘇妍臣也提醒，相比之下，家長應更關注其他可能含有更多亞硫酸鹽的食品，例如孩子們常喜愛的蒟蒻、果凍中的動物膠，以及用樹薯粉製成的珍珠、蚵仔煎、芋圓、地瓜圓等食物。這些食品中可能含有更高濃度的亞硫酸鹽，對於有過敏體質的兒童來說，潛在風險更高。

蘇妍臣也提到，目前台灣的規定是，無論是哪一類的焦糖色素，食品標示中只需標示「焦糖色素」，不需特別說明其具體種類，這使得家長更難判斷其中是否含有可能致敏的成分。

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