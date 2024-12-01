快訊／花蓮小姊弟接連遭虐死！莽父惡性重大　裁定羈押禁見

▲花蓮一對小姊弟接連遭虐死。（示意圖／ETtoday資料照）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮一對情侶宋女(34歲)、陳男(34歲)今年4月才涉嫌將1歲4個月大的女兒虐打導致腦傷致死，當時2人雙雙遭法院裁定羈押，未料期滿獲釋後，11月29日又傳出陳男疑似涉嫌虐死1個月大的兒子。檢方訊後認為陳男犯嫌重大，向法院聲請羈押。花蓮地院法官認為陳男惡性重大，稍早裁定羈押禁見。

花蓮地檢署指出，11月29日晚間吉安鄉警方接獲兒虐通報，發現一名年僅1個多月大的男嬰全身有多處瘀傷，經送醫搶救後宣告不治死亡。檢方立即傳喚生父陳男到案說明，訊後認為其犯罪嫌疑重大，有羈押原因之必要，當庭逮捕並向花蓮地院聲押禁見。

花蓮地院法官稍早認為陳男惡性重大，有勾串證人及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，因此裁定陳男羈押禁見。另因初步無法確定男嬰死亡原因，檢察官諭知將擇日解剖。

據了解，陳男與女友宋女均為毒品管制人口，今年4月19日時才涉嫌虐死1歲4個月大的女兒；當時陳男與宋女正在講電話，但陳卻不滿宋女身旁的女童哭鬧，竟唆使宋女猛力兩度掌摑，導致女童遭搧打後頭部重創，送醫搶救9天後仍不治身亡。

全案曝光後2人雙雙遭羈押禁見，期滿2個月後獲釋，宋女於10月中旬再度產下一名男嬰，當時社會處也介入關注，但宋女表示能自行照顧，社工仍提高訪視頻率，未料仍又發生憾事，年幼的小姊弟來不及長大，相繼離世。