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花蓮冷血情侶「涉虐殺小姊弟」！今召開羈押庭　檢將解剖男嬰

▲▼消防,救護車,快訊,緊急,119,殺人,命案,救災,搶救,救援,示意,急救,陳屍,自殺,輕生,示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲花蓮一對情侶4月才涉嫌虐死女童，未料11月29日又再傳出1個月大的兒子也莫名死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮一對情侶宋女(34歲)、陳男(34歲)是毒品列管人口，今年4月兩人才江1歲4個月大的女兒虐打導致腦傷致死，當時2人雙雙遭法院裁定羈押，未料期滿獲釋後，11月29日又傳出2人疑似涉嫌虐死1個月大的兒子。檢方訊後向法院聲請羈押，今(1日)上午召開羈押庭，預計下午將會有結果。

檢警調查，今年4月20日凌晨1名1歲4個月女童突然失去呼吸心跳，生母宋女與其陳姓男友緊急將女童送醫搶救，但由於頭部傷勢過重，搶救9天後宣告不治。醫師檢視，發現女童頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血合併缺氧缺血性腦病變，以及雙側視網膜出血之嚴重傷害，腦幹功能嚴重受損，甚至體內還驗出安非他命反應。

花檢進一步追查後發現，陳男4月19日中午與宋女講電話時，因女童哭鬧，竟唆使宋女掌摑女童臉頰，宋女因而以右掌兩度猛力搧打女童臉部，造成頭部創傷、進而導致死亡。花檢偵結後，當時2人均遭裁定羈押。

未料2人羈押期滿獲釋後，於今年10月15日再度生下1名男嬰，豈料11月29日傍晚，男嬰卻突然失去心跳，經送醫搶救後宣告不治。醫師發現男嬰身上臉部兩邊及左腹部有瘀青，疑似遭虐待立即通報。檢警進一步追查發現，當時事發現場除了陳男外，還有另外2名友人，通知到案說明後，陳男供稱兒子睡覺時突然沒了呼吸心跳，才趕緊送醫，否認動手。然而，昨天花蓮地檢署再度拘提陳男、宋女到案說明，認為2人涉嫌虐童，再度向法院聲押。

檢調11月30日相驗男嬰遺體，發現身上有多處不明傷勢，安排下周解剖，並釐清體內是否有毒品反應；今(1日)花蓮地院也召開羈押庭，宋、陳2人是否會再遭羈押，下午將會有結果。

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