老公染色體與自己一樣！　夫妻變「姐妹」真相太絕望

▲一對大陸夫妻不孕後就醫檢查，發現驚人事實。（圖／達志／示意圖）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸杭州一對夫妻結婚一年多都未能懷孕，到醫院檢查後，結果讓他們當場傻眼，原來丈夫睾丸發育異常、精液裡沒有精子，更嚇人的是，他的染色體和妻子相同都是「46,XX」，從生物學角度說丈夫「也是女性」。這被稱為「46,XX男性綜合症」是一種罕見的先天性雙性遺傳病，男性發病率約為1/20000。

綜合《錢江晚報》、《富陽日報》報導，小陳（化名）一年多前與女朋友順利走入婚姻殿堂，但備孕長時間後，妻子的肚子一直沒有動靜，便到醫院就診檢查。

結果發現，小陳雙側睾丸發育異常，他的睾丸體積只有1至2ml，而正常睾丸有12至25ml，疑似是先天性睾丸發育不良（小睾丸症），導致精液中無精子或精子極少。醫生對小陳的精液進行檢查後，也發現精液裡沒有精子。

此外，小陳進行的外周血染色體檢查提示：46,XX。正常來說，女性的染色體為46,XX，男性的染色體為46,XY。也就是說，從生物學角度看，丈夫的染色體和妻子相同。

聽到這樣的結果，夫妻倆當場傻眼，同床共枕的丈夫竟是「女性」，原本是夫妻，現在卻變成了「姐妹」。「我們夫妻性生活很正常啊，怎麼可能是這樣的結果？」妻子完全無法接受這樣的結果。

據指出，雖然小陳的外表、外生殖器官都為男性，甚至夫妻生活都是正常的，但染色體卻為46,XX,SRY基因陽性，臨床上稱為46,XX男性綜合症，又稱為性逆轉綜合症。這是一種罕見的先天性雙性遺傳病，男性發病率約為1/20000。