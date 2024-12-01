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2024「公益愛行腳、徒步環寶島」抵桃園　新創家族熱血陪走

▲2024「公益愛行腳」抵桃園

▲全國新創總會前副總會長陳鄭彥(左二)發起「公益愛行腳、徒步環寶島」活動。（圖／朱仕華提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「新創人，做公益不缺席！」全國新創總會前副總會長陳鄭彥發起「公益愛行腳、徒步環寶島」活動，今年邁入第三年。為期23天的公益愛行腳活動，於行腳第15天的11月30日下午由新北抵達桃園大溪，桃園創新創業協會核心成員除加入桃園段的愛心傳遞旅程，同時捐出公益款給蘆竹區光明國中做為清寒學生專款帳戶。

▲2024「公益愛行腳」抵桃園

▲桃園創新創業協會前理事長蘇晉輝、全國新創總會副總會會長朱仕華(左一、二)帶領新創家族參加陪走。

全國新創總會副總會會長朱仕華1日表示，2024「公益愛行腳 徒步環寶島」11月16日從高雄西子灣出發，展開為期23天900公里的愛心傳遞旅程。因活動發起人陳鄭彥是全國新創總會前副總會，因此，抵達桃園段時，桃園創新創業協會核心成員，包括：前理事長蘇俊輝、林泓宇及夫人、監事賴力慈、王淑珍、吳國光、蘆竹區光明國中家長會長廖炳超等人，特地於新北和桃園交界的大溪路段、中興國小前歡喜接迎、共同進行愛心傳遞旅程。

▲2024「公益愛行腳」抵桃園

▲桃園創新創業協會前理事長林弘宇及夫人(左二、一)、監事賴力慈(右一)強調，做公益，新創人不缺席。

曾任桃園新創會理事長的蘇晉輝表示，新創人在桃園段陪走10公里，大家深感此一活動，相當具有意義，實現「新創人、一家人；大家幫助大家」的精神。光明國中家長會長廖炳超表示，以行善為基礎的公益活動，最得人心，透過環島健走除了強化個人意志力，也增進身體健康，並能幫助弱勢，是趟愛的傳遞路程，希望有更多人參與。

▲2024「公益愛行腳」抵桃園

「公益愛行腳、徒步環寶島」活動，倡導「走到哪、捐到哪」」「走一公里捐一千元」的理念，鼓勵參與者捐款給自己認同的慈善團體，並將捐款收據上傳至公益愛行腳平台，讓更多人看見這些慈善團體。

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關鍵字：

2024公益愛行腳桃園新創陪走

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