12星座12月運勢出爐！雙子實現目標　「他」名譽、財富兩頭空

▲塔羅牌老師艾菲爾分享2024年12星座的12月運勢提醒。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時光匆匆已進入2024年最後一個月份，塔羅牌老師艾菲爾分享2024年12星座的12月運勢提醒。老師表示，射手座新月開啟了12月的序幕，金星與多個行星的和諧或挑戰相位，將深刻影響情感和人際關係，而水星的逆行與順行交替則讓溝通與計畫顯得格外重要，雙子座流星雨和冬至的到來，增添了節日氣氛，也為這一年的總結與展望提供了絕佳時機，隨著摩羯座新月的落幕，這個年終時刻引導我們回歸初心，規劃未來。請同時參考太陽、上升星座。

白羊座

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12月的牡羊寶寶會採取不僅讓自己快樂，也讓周遭人快樂的行動，人際關係運勢將會轉好。很可能就能避免衝突，將原本互不相容的心連結起來，收割許多美好的邂逅。記得感恩，周遭自然就會有好的能量流入你的體內，你的運氣就會好起來。解決你一直拖延的事情，例:今年計畫要做的事情，一次性全部做完。你驚人的集中注意力能力將得到證明，似乎可以消除迄今為止所有的懶惰，當然，也會有干擾、誘惑和障礙。然而，令人驚訝的是你將能夠毫不動搖地闖出一番結果。

金牛座

對金牛寶寶來說，12月要做的第一件事就是冷靜下來。快到年底了，很多事情都會發生。無論你做什麼，從一開始就拒絕不合理的要求是明智的。如果你把一切都一一承擔，最終你將一無所獲，你的名譽和財富也可能會下降。同樣重要的是不要對自己的能力過度自信。有自信固然好，但如果你試圖在各個方面都變得美麗，你可以清楚地看到這會導致不好的結果。看來你的人脈運氣出奇的好，所以你可能會對自己的遭遇抱有很高的期望。尤其是當你年底回到家的時候，你可能會發現自己和熟悉的面孔有一種奇怪的契合。你也許能夠成功地與你過去關係不好的人，或是與你沒有太多接觸的人建立新關聯。

雙子座

12月的雙子寶寶很可能會受到周遭人的正面影響，將能夠乘風破浪，陸續實現自己的目標。最好接觸的朋友和熟人都是有動力、有目標、一直在努力工作的人。相反，完全排除負面影響似乎是不可能的。如果你和忙碌的朋友一起出去玩，你可能會發現自己在拖延或不專注。另外，請務必清楚切換 ON 和 OFF。不用把工作帶回家，也不用在工作中思考年末年初的計畫，而是可以轉移一下自己的身心，做一件事的時候，就努力去做，表現出這樣的靈活性，你就能更進一步。

巨蟹座

12月的巨蟹寶寶人際運氣上升中。很幸運擁有許多美好的聯繫，也許將來能夠以某種方式説明到你。不要讓它成為一次性的關係，而要儘量保持距離感，這樣才能長久。當然，如果改善與他人的關係自然會增加你的吸引力並改善你的其他財富。男女關係方面，月底重燃愛情的可能性會增加。能不能採取積極的行動就看你的感受和積極性了。不要只專注于複合而忽略了對方目前的處境。如果你有愛人，退出也是你的選擇。如果你進入一段有風險的關係，很可能不會有好結果。

獅子座

對獅子寶寶來說，12月是各種想法浮現腦海、直覺變得更加清晰的月份。你的工作運勢也不錯，工作上會成功。不要將新想法保留給自己，而是積極分享。但重要的是先將你的想法具體化，並且需要速度感。透過分享，你周圍的人會更支援你。如果發現某些內容與其他人的觀點產生共鳴，那麼將其納入並繼續前進就很重要。意識到事情不是由你一個人完成的，這會幫助你成長。試著讓你的精神迎接挑戰可能是個好主意。嘗試新食物或嘗試自己烹飪食物。旅行時，嘗試去新的地方。

處女座

12月對處女座來說，日常生活中一系列的小發現會治癒你的心。沒有必要試著讓它看起來浪漫，例如停下來看看路邊的花。腳步似乎自然而然地停下來，思考著各種不同的事情。不必太擔心周圍人的看法。試著在日常生活中自私一點，事情會出乎意料地順利。無論是工作、愛情，或是與朋友和家人的關係，將你的觀點和印象強加給他們都是一個好主意。在你絕對不想輸或想得到結果時，你永遠不應該退後一步。最好是不斷地推、推、推，直到對手失去根基。看來公園的長椅等可以獨處的地方，比咖啡館、酒吧更適合重置思緒。

天秤座

12月對於天秤寶寶來說，如果事情進展不順利，最好停下來想想過去的自己。解決問題的線索總是可以從你過去的經驗中找到。即使這看起來是第一次遇到問題，但事實是以前可能已經遇到過一次。透過拋開所有干擾並集中注意力，您將能夠記住。似乎這是一個以各種方式整理關係的時期，無論是你的意願還是自然的流動。可能會有很多來來去去，例如突然與你親密的人疏遠，或是突然與你多年未聯絡的人重逢。當然，由於你的人際溝通能力較差，所以沒必要給自己太大壓力，增加壓力源。最好耐心等待時機和時間過去，讓你們自然地走在一起。

天蠍座

12月的天蠍寶寶的直覺似乎變得更加清晰，這將讓你透過意想不到的途徑達到目標。即使一種方法不起作用，也要嘗試想不同的方法來解決問題。即使你的直覺很清楚，也不要自己急於求成。你可能沒有注意到腳下的石頭，或者別人的優點可能就是你的缺點。相容性的好壞是需要注意的。看來事情會稍微解決一些。可以預見到身邊的人可能會在今年內離開。這並不意味著和他們的關係惡化，這可能是暫時的分離，但仍有重聚的可能性。

射手座

12月對射手寶寶來說似乎是開始新事物的好時機。雖已年末，但還是要開始一些新的事情。它可以是一種嗜好，也可以只是一種習慣，這些改變的開始，會在各方面帶來好的結果。隨著時間的推移，你的愛好可能會變得有利可圖，你甚至可能在外出散步時遇到與你相容的人。或者，你可能會與前情人重逢，你們的關係可能會朝著和解的方向發展。不要過度考慮未來會是什麼樣子，而是以剛開始的精神站在起跑線上。你可能會注意到與長期朋友和熟人的關係發生了一些變化。你也許能夠忽視小事情，但你可能會因為別人粗心的小舉動而感到惱火。這裡的關鍵是你是否能夠自我控制，或者你是否能夠克服自己的極限。

魔羯座

11月的摩羯寶寶可能會坐立不安，因為擔心導致焦慮感也會開始上升。當感覺不舒服時，最好比平常更珍惜自己的時間。可以聽最喜歡的音樂，觀看最喜歡的電影，參訪一直好奇的地方，或做任何你想到的事情。創造一個讓你感覺輕鬆、遠離壓力的環境。不要消極地思考事情，而要嘗試正面思考。即使你發現自己陷入困境，如果你保持輕鬆的心態，認為一切都會好起來的，你會意想不到地克服它。當事情進展順利時，在你達到目標之前都要小心陷阱，例如被值得信賴的同志扯後腿，或者因為你已經習慣了而放鬆警惕。

水瓶座

12月對水瓶寶寶似乎是把事情組織起來的最佳時機。不僅需要徹底整理你的個人物品，還需要整理你的人際關係。當然，這並不是說要斷絕關係。這只是刪除聯絡人或完全刪除過去的歷史記錄的問題。無論如何，與親近的人保持親近，與疏遠的人徹底保持距離。如果工作運氣有點差，似乎因為無法按計劃完成事情而表現出不耐煩的跡象。請慢慢來，以便獲得周遭人的支持，並努力實現你的目標。多思考並行動起來，這樣才能有效地利用你的時間。不然你最終可能會陷入懊悔自己失去時間的回圈中。

雙魚座

12月對於雙魚寶寶來說似乎是一個很容易感到困惑的時期。你先問自己一些問題，例如“繼續這樣可以嗎？還是需要改變一些東西？”，你的心會被別人的意見所深深左右。你可能會發現自己陷入了一個沒有答案的迴旋之中。總結一下應該做什麼和可以做什麼。把它寫在紙上而不是只記在腦子裡，你的頭腦會更清晰。首先寫下需要優先考慮的事情以及想要做的事情。透過這樣做，你將能夠準確地劃定自己無法妥協的界限。

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