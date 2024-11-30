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大陸 大陸焦點 特派現場

花4萬買巴黎世家　8天後櫃姐要她補5千差價！情勒：每天站著很辛苦

▲▼巴黎世家。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國一名女子在巴黎世家購物8天後，竟被要求補差價，讓她傻眼不已。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國一名女子近日在巴黎世家位於四川成都的分店，因被告知有促銷活動，於是支付了超過1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）購買3件衣服。不料，女子在完成交易8天後，居然收到店員通知，要她補交1147元人民幣（約新台幣5142元）的差價，讓女子傻眼不已，不僅拒絕補款，還決定公開此事，讓奢侈品牌的服務態度受到質疑。

綜合陸媒報導，這名化名為小李的女顧客在購物時，店員明確表示商品參與促銷折扣活動。然而，8天後，店員卻又聯繫她，聲稱促銷活動已被取消，要求她補齊1147元人民幣的差價，或者將商品退還。小李對此十分不滿，認為既然交易已完成，活動變動不應再影響消費者，於是拒絕補款。

更引發爭議的是，店員在溝通時表示，雖然沒有留意促銷活動日期是自己的錯，但她「每個月的薪資只有3800元人民幣（約新台幣1.7萬元）」、「每天還要站著上班十分辛苦」，認為自己為小李和男友提供了最好的服務，希望小李能分擔責任。小李聽後更加憤怒，直接回應「我是有錢，又不是有病」，檢查拒絕額外付款，並在網上爆料此事。

事件曝光後，瞬間在網上引發熱議，不少網友也對奢侈品牌的服務態度產生質疑。對此，巴黎世家客服回應道，品牌在正常情況下通常不會發生類似事件，初步推測店員口中的促銷應為店鋪所在商場的折扣活動，而非品牌內部安排。目前，具體情況尚需進一步調查，但事件已在網絡上引發廣泛討論。

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