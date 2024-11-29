聯發科股票奏效！vivoX200開賣粉絲頂低溫排隊　銷量開紅盤最夯色出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo X200系列 今日（29日）正式開賣，主打天璣9400晶片、鏡頭配置蔡司2億畫素APO超級長焦，在上市前就受到消費者討論，在開賣後因為「超豪華大禮包」跟各種回饋好禮，在三創旗艦店出現4點就冒著低溫搶頭香的夫妻，吸引超過千名粉絲排隊搶好康。vivo也透露，這次銷量最好的是vivo X200 Pro「鈦灰」，佔了預購的6成。

▼vivo三創旗艦店吸引粉絲搶好康。（圖／vivo提供）



vivo全新「雙冠旗艦」X200系列，為首款搭載聯發科技最新AI旗艦晶片-天璣9400及vivo V3+專業影像晶片，鏡頭更配備蔡司2億畫素APO超級長焦。自開放預購以來即廣受市場火熱好評，迅速達成總經理喊話的「200%銷量翻倍」，更祭出聯發科股票吸引粉絲搶購、造成話題。

29日開放消費者於vivo全台體驗店取貨，祭出重磅好禮，包含「聯發科技股票」、「配件大禮包」等總價值近三百萬元豪華禮品，吸引全台超過千名V粉共襄盛舉。台北三創體驗旗艦店頭香為來自台北的莊先生與太太，不畏低溫特報於凌晨四點開排搶得頭香，夫妻都非常期待贏得聯發科技股票。去年搶得前代X100 Pro排隊第四名的莊先生，自入手X100 Pro以來，深受vivo影像技術的吸引，看中今年預購舊換新優惠方案，對忠實V粉更是無負擔輕鬆升級全新旗艦手機，這次也早早完成預購X200 Pro辰夜黑，期待透過蔡司2億APO超級長焦鏡頭，體驗vivo X200 Pro前所未有的旗艦拍攝表現。

vivo X200系列在預購階段的表現十分亮眼，其中X200與X200 Pro的銷量占比分別約為3:7，顯示消費者對於影像性能與整體規格的高度重視。顏色選擇方面，主打色X200 Pro「鈦灰」，佔X200 Pro預購總數6成；X200則以「海洋之心」和「白月光」最獲得消費者青睞，共佔X200預購總數近6成。vivo台灣總經理陳怡婷表示：「此次V粉的熱情支持超乎預期，讓X200系列的銷售成績一路遠超去年X100系列。