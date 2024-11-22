桃機Flying Melody公共鋼琴　邀請各方高手「炫技上傳」營造專屬藝文體驗

▲桃園機場自即日起至12月25日舉辦Flying Melody公共鋼琴表演活動，邀請民眾點播想聽的曲目，同時開放各方高手、音樂素人上台炫技演奏，將影片上傳留下專屬記憶並參加人氣票選活動，有機會獲得最高10000點LINE點數或桃園機場公司獨家限量製作的「非賣品」機場跑道滑鼠墊組紀念品。（圖／桃園機場提供，下同）

生活中心／綜合報導

以創新手法提升旅客體驗！桃園國際機場推出全新「Flying Melody公共鋼琴」活動，結合音樂與藝術，讓機場化身為旅途中的藝文驛站。自即日起至12月25日熱鬧登場，邀請旅客化身表演者，透過彈奏心愛曲目為旅途增添一抹溫馨樂章。而且不論是音樂愛好者、初學者還是國際旅客，都能在這座音符交織的舞台上展現自我，並將演奏影片上傳參與人氣票選活動，角逐豐富獎品！

機場公司表示，「Flying Melody」位於第二航廈南側5樓商場休息區，特別打造以琴鍵和音符為主題的公共鋼琴表演空間。每日上午9時至晚間7時開放，旅客可於非自動播放時段登台演奏炫技，展現才藝，為旅途增添樂趣。試營運期間，場地已吸引多樣化的演奏者：有初學鋼琴的小男孩彈奏台北捷運列車進站音樂；熱血高中生在觀景台追飛機之餘演繹周杰倫的經典歌曲〈稻香〉；也有韓國姊妹花及拖著行李的日本歐吉桑輪流上台，演奏世界名曲及當地流行樂曲。這項活動讓桃園機場不僅僅是一個交通樞紐，更成為跨文化、跨語言的交流場域。

▲「Flying Melody」公共鋼琴位於桃園機場第二航廈南側5樓商場休息區，現場以琴鍵及音符布置裝點，每日上午9時至晚間19時開放，歡迎民眾於非自動播放時段上台演奏炫技。

「Flying Melody」公共鋼琴還提供超過2,000首曲目的線上點播功能，於每週三與週五的上午9:00至9:30、中午12:00至12:30，以及下午5:00至5:30進行定時播放。即日起至12月25日，機場更徵集旅客錄製的演奏影片，分享至活動網站同時標記「#桃園國際機場」參加人氣票選。票選前三名將獲贈最高10,000點LINE點數，參加者也有機會贏得機場公司獨家限量製作的跑道滑鼠墊組紀念品。

作為展現臺灣深厚文化底蘊的重要場域，桃園國際機場在2024年的文藝季中邀請了多組特色藝文團體，包括馬戲、舞蹈、交響樂及戲劇等精彩演出，深受國內外與大小旅客好評。此次的Flying Melody活動更打破以往表演者與觀眾的界限，讓旅客親身參與創造屬於自己的音樂體驗。未來，機場公司計畫持續透過開放式鋼琴與音樂共賞活動，活絡機場空間，讓音樂持續轉化為旅途中的美好記憶。有興趣了解更多桃園機場藝文活動及表演時程，歡迎前往桃園機場官網探索(https://www.taoyuan-airport.com/explorethefun/)。

【桃園機場Flying Melody公共鋼琴活動】

活動時間：即日起至2024年12月25日

活動網站：https://www.flyingmelody.com.tw/index.php

活動地點：第二航廈南側5樓商場

桃園機場自即日起至12月25日舉辦Flying Melody公共鋼琴表演活動，邀請民眾點播想聽的曲目，同時開放各方高手、音樂素人上台炫技演奏，將影片上傳留下專屬記憶並參加人氣票選活動，有機會獲得最高10000點LINE點數或桃園機場公司獨家限量製作的「非賣品」機場跑道滑鼠墊組紀念品。

「Flying Melody」公共鋼琴位於桃園機場第二航廈南側5樓商場休息區，現場以琴鍵及音符布置裝點，每日上午9時至晚間19時開放，歡迎民眾於非自動播放時段上台演奏炫技。