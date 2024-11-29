11點準時開搶奪冠紀念悠遊卡！球迷愣「被秒殺」：說好的不限量呢

▲悠遊卡超搶手。（圖／翻攝自博客來官網）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在世界12強賽中，以4比0的成績奪冠，悠遊卡公司日前表示，民眾11月29日上午11時起，可「限時不限量」預購「奪冠紀念悠遊卡」。稍早就有網友討論道，雖然說好不限量，但還是很搶，「第一批全家跟PC都售完了」、「不是不限量嗎」。

悠遊卡公司日前表示，中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，創下棒球史新紀錄，在球迷們引頸期盼下，獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，自11月29日上午11時起，於全家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物同步開放預購，限時不限量。

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稍早11點開賣，就有網友在PTT的Baseball板上拋問，大家都買到悠遊卡了嗎？貼文曝光後，有些網友表示，「直接買好五張」、「PChome買得很順」。

▲▼奪冠悠遊卡11點開賣。（圖／翻攝自全家行動購、PChome24h購物官網）

不過也有不少網友直呼，「被秒殺，買不到啦」、「不是不限量嗎」、「當機當半天結果沒了」、「根本買不到，數量從5000多開始不到5分鐘就沒了」、「不限量卻賣完？這是文字遊戲嗎」、「沒了，都沒了」、「說好的不限量呢」、「看到售完也是滿頭問號」

還有網友則認為不用太擔心，「不限量，晚一點會比較好買」、「會加印啦，不用擔心」、「分批賣，越後面買到出貨時間越晚，每次特殊悠遊卡都這樣」。

實際查看3家通路頁面，目前全家行動購、博客來品牌旗艦館暫時無法購買，但可選擇「貨到通知我」、「可訂購時通知我」。PChome24h購物則可「立即購買」，但屬於「第二波訂單」，將從1月15日後陸續發貨。此外，從資訊欄可見，悠遊卡預購分為兩波，第一波為12月31日前依結帳順序陸續發貨，第二波為1月15日陸續發貨。