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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共感恩節晚間派軍機艦擾台　國安官員：缺溫暖、母愛政權才會做

▲▼國軍監控共軍殲-16型機。（圖／國防部提供）

▲國軍監控共軍殲-16型機。（資料照／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德本周將出訪南太平洋友邦，期間也依慣例過境美國夏威夷與關島，而安全單位也預告，中共解放軍很可能會以此為藉口，包裝一套軍事演習。對此，我國防部28日就揭露，偵獲中共殲16、空警500等各型戰機19架次；而我國安全官員表示，今天正好是感恩節晚上，把解放軍官兵趕出營區，拉飛機軍艦擾台，惹得台灣跟區域各方不開心，是缺乏家庭溫暖跟母愛政權，才會做的事情。

賴清德30將出發訪問南太平洋友邦，包括馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，期間依慣例過境夏威夷與關島。對此，我國安全官員就預告，中共解放軍可能會以此為藉口，就近期在南海、東海等常規的演練，統整包裝成新的一套軍演，且很可能就命名為「2024利劍C」，以賴清德為藉口，劍指美國與區域各方。

國防部28日晚間揭露，自1820時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

對此，國安官員表示，感恩節的晚上，把解放軍官兵趕出營房，拉飛機軍艦來騷擾台灣，惹得台灣、區域各方都不開心。這是一個多缺乏家庭溫暖和母愛的政權才會做這樣的事情。 尤其這還是共青學生團來台灣交流的第二天，擾台機艦有多沒少，連一點點勉搶擠出來的善意都顯得做作難看了。

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