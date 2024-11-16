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超愛說「我都是為你好！」　心理師3招教你學會拒絕情勒魔人

（示意圖／pixabay）

▲心理師余佳容表示，情緒勒索是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「我都是為你好，你為什麼不聽我的？」、「我這麼為你著想，你卻這樣對我？」這種讓人光聽就會產生內疚的語句，其實就是一種情緒勒索。這種聽了實在很不舒服，但實際上又無法反制的語句，心理師余佳容就分享了3個方式，協助民眾自保，杜絕他人對自己的情緒勒索。

心理師余佳容在FB粉絲專頁發文表示，情緒勒索是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式，看似關心或合理，實際上卻是在強迫對方妥協或犧牲自己的需求。余佳容也提到，在日常生活中，這種操控行為並不罕見。

余佳容解釋，情緒勒索的跡象常見於三種情況。首先是過度的內疚感，對方讓你覺得「如果不按照他們的要求去做，就是自私或冷酷無情」。這種情形使人無法拒絕對方的要求，因為害怕自己會被視為不夠關心或無情。

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其次是恐嚇或威脅，對方可能以言語或行為暗示「如果你不聽從，他們將會受到傷害，或者你們的關係會破裂」，這使得被勒索者感到巨大壓力。最後是情感綁架，對方經常提及你們之間的感情，讓你覺得必須犧牲自己的需求來維護這段關係，否則就是對感情不忠誠。

面對情緒勒索，余佳容建議可以採取一些方法來保護自己。首先，保持界線是至關重要的。清楚地界定你的底線，並堅持自己的決定，不要因對方的情緒反應而感到內疚。對方的情緒是他們自己的責任，並不是你的錯。

其次，民眾要練習說「不」的能力，勇敢地拒絕不合理的請求，相信自己有權利這麼做，而且在拒絕時不需要過度解釋或道歉，簡單明確地表達你的立場即可，避免讓對方覺得還有機會說服你。

最後，余佳容建議民眾要學會觀察自己的情緒反應，當你感到壓力或焦慮時，停下來思考這是否來自於對方的操控行為，分辨自己的感受和他人施加的情緒壓力。

余佳容也提醒民眾，情緒勒索絕不是健康關係的一部分，任何人都有有權利拒絕，並不需要為了保護自己的情感健康而感到內疚。建立健康的界限，尊重自己與他人的需求，是避免陷入情緒勒索的重要步驟。

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