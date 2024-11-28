痛批大法官人選「挖人隱私含沙射影」　管中閔：將綁白布條抗議

▲管中閔認為提名劉靜怡為大法官是笑話一則，未來審查時會綁白布條抗議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者許敏溶／台北報導

台大前校長管中閔在2018年當選校長後卻遭遇「卡管案」。日前在節目上受訪時，針對台大教授劉靜怡被提名為大法官，痛斥「笑話一則」，指控劉與媒體聯手形成生產鏈，在沒有證據、捕風捉影後做文章攻擊他，這樣「含沙射影、含血噴人，有資格做大法官嗎？」若立法院要審查，他會去坐在門口綁白布條抗議。

管中閔近期在廣播節目《蘭萱時間》閱讀趨勢單元接受訪問，主持人詢問近期大法官提名人選之一的台大教授劉靜怡看法。

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管中閔聽聞後怒批，大家對大法官的期待是什麼，是期待一個人坐在研究室裡，當成自以為是的正義魔人，天天挖人隱私並攻擊他人，跟網路與媒體形成一套生產鏈，反問「這是我們期待的大法官人選嗎？」期待大法官這樣做事情的嗎。

管中閔也提到2018年當選台大校長後，遭遇到各界批評，隨後指「不想提到名字的大法官（劉靜怡）」，每天在臉書上發幾篇文章說這說那，隔天某時報就刊登在頭版，甚至有專文批判，晚上電視節目就鋪天蓋地的罵他，變成一個供應鏈與生產鏈，包括對新竹市前市長高虹安也是複製這樣模式，只是對不同的人來做。

「大家對大法官的期待是什麼？」管中閔不滿說，會是期待一個人坐在研究室裡當一個自以為是的正義魔人，天天挖人隱私並攻擊他人，並跟網路與媒體形成一套生產鏈，「這是我們期待的大法官人選嗎？」這不只他個人這樣想，也可以去問學界或法律學界，是基於什麼理由找出這樣的人擔任大法官，更何況她當初對他指控，有哪一項成立了。

管中閔隨後痛批，這樣「含沙射影、含血噴人」的人，有資格做大法官？「什麼樣的人會提名這樣的人，會不知道這個人的背景嗎？這是一個什麼樣的共犯結構。」劉身為當初的發動者、推波助瀾者，「有什麼資格可以作為憲法仲裁的大法官與最後把門人？」

也因為太生氣，管中閔表示，當初在書中不想提這個名字，僅寫劉姓教師。對於未來立法院若要審查大法官，管中閔說，他會去坐在門口綁白布條抗議。