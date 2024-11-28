率全國私立大學之先　弘光科大明年比照軍公教調薪3%

▲弘光科大率全國私立大學之先，明年比照軍公教調薪3%。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在11月28日感恩節這天，弘光科技大學率先全國私立大學，114年度響應行政院軍公教調薪3%案，全校教職員（含約聘人員、工友、技工、司機）比照辦理，弘光科大發言人、副校長張聰民表示，這是學校從107年度以來，第4度響應政府調薪措施，在實質行動激勵教職員之下，才能夠在少子化浪潮中屹立不搖，今年更交出總招生率（含外加名額）100%的佳績。

張聰民表示，董事會考量到近年來物價調漲，從107年度開始，每次皆毫不猶豫地同意比照軍公教調薪案，107年度第一次比照軍公教調薪3%；111年度調薪4%；113年度調薪4%，學術研究費調整15%；114年度調薪3%。雖然教育部有調薪差額補助，但並非全額，跟進調薪4次，已大幅增加學校人事成本。

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114年度教育部調薪差額補助，對象為專任教師、專案教師、編制內職員，但校方自行吸收，納入約聘人員、工友、技工、司機，在創校57週年校慶前夕，作為送給全體弘光人的感恩節禮物，激勵期勉全體教職員，繼續兢兢業業，在工作崗位上全心全意教導學生、服務學生，為國家社會培育更多學以致用的專業技職人才。