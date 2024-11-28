　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

（示意圖／pixabay）

▲小孟老師點名4生肖在年底前，財運、事業運還能「拚一波」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已經來到11月底，這也代表著2024年即將進入尾聲。清水孟國際塔羅小孟老師也提到，在這歲末年終之際，生肖為龍、羊、雞、狗的人，還有機會在財運上來個「最後拚搏」。

第四名：狗

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬狗的人在12月份，不管是家庭伴侶或者是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠爲你們的事業帶來財運。所謂家和萬事興，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名：雞

屬雞的人12月會得到伴侶的協助，到了中下旬更能帶來不少的幫助。你們的事業或者是需要的資金周轉，另外一半都是最佳的幫手。偏財運更爲強勢，如果說你有看中的投資選項，這個時候不妨大膽的進場，試試手氣。

第二名：羊

屬羊的朋友們，以做一些比較積極性的行爲，譬如說理財投資。但切記別因爲一時的衝動讓辛苦許久的投資付諸流水，建議要理性的去投資，好好的照顧手中的標的物，說不定可以賺到不少的財富。

第一名：龍

屬龍的人很有機會在12月會有外地來的路程中遇到不錯的貴人，若是有業務需要，長途跋涉都沒有關係，你搞不好可以機會遇到你事業有幫助的客人，間接提升你的財運喔。

延伸閱讀
跨海來台同居「男友卻偷吃」　渣男辯稱「這理由」烏克蘭正妹夢碎離開
屁孩手機玩不停「膝蓋放方向盤上開車」 女子無辜被撞癱瘓度餘生
5歲女兒驗DNA非親生…老公懷疑妻出軌　真相大反轉：皆無血緣關係

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
15歲少女遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救
賈永婕落淚後露面發聲　透露現正爭取中華隊冠軍球
好冷！今晚到明晨不到10度　低溫持續到周六
雙子市場熱門！台鋼鎖定詹子賢　朱育賢也有球隊出手
Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」　全場讚爆
黃曉明悄悄「刪了認愛官宣文」！　網驚：分了？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

新北2025跨河煙火秀！3萬發璀璨煙花、天燈壓軸祈福點亮跨年夜

聖誕節就用這款！LINE「7款免費貼圖」　馬來貘、喔熊超可愛

【廣編】田中達也微型特展！新作首次亮相台灣　11／29早鳥票限時開賣

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況：很多跟不上

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

今晚到明晨低溫不到10度　冷氣團影響到周六

新北2025跨河煙火秀！3萬發璀璨煙花、天燈壓軸祈福點亮跨年夜

聖誕節就用這款！LINE「7款免費貼圖」　馬來貘、喔熊超可愛

【廣編】田中達也微型特展！新作首次亮相台灣　11／29早鳥票限時開賣

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況：很多跟不上

社團狼師女廁偷拍被逮　北市教育局通令各校：嚴審外聘師資

廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」

新光三越週慶壓軸站前店登場　冬被「現省萬元」開門就秒殺

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

趙小僑合體劉亮佐站台！　曝典典寶寶最愛「軟軟的水淋在身上」

熊熊把員工當妹妹寵「資金被A錢」！　家人還情勒：要逼到什麼程度

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

巧克力「重金屬鎘」納管延至後年上路　違反可罰300萬

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林昱珉爆返台「先入伍服役」

知名漢堡餐車爆「肉品發黑」！業者5點澄清

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

鄭宗哲突PO結婚書約！曝「林家正要跟我結婚了」

中華隊奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子被圈粉

更多熱門

相關新聞

流鼻血恐是「肝病或癌症」前兆！冒2症狀要小心

流鼻血恐是「肝病或癌症」前兆！冒2症狀要小心

很多人都有流鼻血的經驗，但要當心可不一定只有外傷才會導致流鼻血。耳鼻喉科醫師張皓鈞為此也列出常見的流鼻血原因，除了鼻部外傷、鼻中膈前半部出血外，還有可能是高血壓、肝病等全身性疾病，甚至是鼻咽癌、鼻竇癌的前兆，需多加警惕。

TikTok：18歲以下無法用美顏濾鏡

TikTok：18歲以下無法用美顏濾鏡

Threads「引戰演算法」要改了！陌生人帳號會變少

Threads「引戰演算法」要改了！陌生人帳號會變少

嗆人「小三劈多男」李珍妮賠定了

嗆人「小三劈多男」李珍妮賠定了

賈永婕錯在哪？陳沂點出「最大關鍵」釣出本人回應

賈永婕錯在哪？陳沂點出「最大關鍵」釣出本人回應

關鍵字：

小孟老師周刊王

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

本土劇男神認愛一年多分手了！

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

U12台灣1:0退日本晉級冠軍戰！

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面