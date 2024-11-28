2024最後一波！「4生肖」跨年前財運、事業雙旺　一路賺飽迎新年

▲小孟老師點名4生肖在年底前，財運、事業運還能「拚一波」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已經來到11月底，這也代表著2024年即將進入尾聲。清水孟國際塔羅小孟老師也提到，在這歲末年終之際，生肖為龍、羊、雞、狗的人，還有機會在財運上來個「最後拚搏」。

第四名：狗

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屬狗的人在12月份，不管是家庭伴侶或者是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠爲你們的事業帶來財運。所謂家和萬事興，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名：雞

屬雞的人12月會得到伴侶的協助，到了中下旬更能帶來不少的幫助。你們的事業或者是需要的資金周轉，另外一半都是最佳的幫手。偏財運更爲強勢，如果說你有看中的投資選項，這個時候不妨大膽的進場，試試手氣。

第二名：羊

屬羊的朋友們，以做一些比較積極性的行爲，譬如說理財投資。但切記別因爲一時的衝動讓辛苦許久的投資付諸流水，建議要理性的去投資，好好的照顧手中的標的物，說不定可以賺到不少的財富。

第一名：龍

屬龍的人很有機會在12月會有外地來的路程中遇到不錯的貴人，若是有業務需要，長途跋涉都沒有關係，你搞不好可以機會遇到你事業有幫助的客人，間接提升你的財運喔。

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