　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

釀2警殉職！喪屍煙彈改二級毒品　警破76分裝場扣225公斤煙油

記者張君豪／台北報導

近年流行的新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯成為年輕人最愛，但原本是用在醫療麻醉用途藥品卻被拿來吸食娛樂使用，對社會治安造成重大危害！迄今全台有2警員因遭吸食依托咪酯毒駕者衝撞身亡；行政院27日正式將依托咪酯納管為二級毒品，警政署近期發動第11波安居緝毒專案，將依托咪酯列為重點掃蕩目標。刑事局上午發布查緝成果，全台檢警在1月內查獲依托咪酯煙彈10586顆，涉嫌依托咪酯製造、運輸販賣犯嫌412人，吸食者達387人，持有者894人，並查獲製造、分裝工廠76座，查緝依托咪酯總重量達225.6公斤。

▲保三總隊查獲全國最大宗依托咪酯原料走私案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保三總隊查獲全國最大宗依托咪酯原料走私案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示：從10月1日至11月9日執行「第11波安居緝毒專案」，本次專案將引發多起社會治安事件「喪屍煙彈」規劃為專案查緝重點，於專案期間掃蕩及壓制新興毒品。本次專案在6大緝毒系統通力合作下，共查獲毒品犯嫌2313人，其中製造運輸販賣毒品1088人，羈押被告218人，另外，各級毒品查獲量達4160公斤，其中依托咪酯煙彈達1萬586顆、混合式毒品咖啡包2萬8144包、大麻498株及破獲各類製毒工廠103座。

▲保三總隊查獲全國最大宗依托咪酯原料走私案件。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院長卓榮泰上午在內政部政務次長馬士元、法務部部長鄭銘謙、財政部常務次長謝鈴媛、警政署署長張榮興及各緝毒機關首長陪同下，到刑事局慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員。

張榮興會後表示：警察機關是第一線治安守護者，打擊毒品犯罪是警察機關責無旁貸的任務，治安工作需要民眾熱心參與，政府的反毒工作成效將會事半功倍，警政署希望建構一個「民眾樂於反映、警察積極查緝、安居社會雙贏」的良性互動機制，使治安守護的觸角更能延伸至社會的每個角落。

►獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

►獨／北市街頭「推車運屍700m」　52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍　「3大關鍵證物」全詭異消失

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林郁婷又遭質疑棄賽　交涉過程曝光
快訊／海科館長涉霸凌　確定遭拔官
采盟亂入「體育署、副總統辦公室」知情　1原因讓交長堅持罰百萬
快訊／高雄停車場驚見一具男屍
快訊／2025年中職賽程出爐！
快訊／郭哲敏現身！1億交保「有逃亡可能」遭撤銷
台積電帶頭殺！3檔千金股慘摔　一張蒸發20萬
中職規劃12強紀念展　金盃、冠軍球有望同場亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

北市警驚爆「所長私查局長」個資　一動作遭系統示警被抓包

天色昏暗撞聯結車！機車頭撞毀爛　阿伯命大僅手部擦傷

債務喬不攏「甩棍狂毆下半身」25歲男被打死　檢警解剖查死因

快訊／高雄停車場驚見男子「陳屍白色自小客」　死因不明

快訊／郭哲敏現身！1億交保「有逃亡可能」遭撤銷　今重開羈押庭

教練課變裸湯激戰！已婚健身教練劈2女學員　小四向正宮爆姦情

3男缺錢刺青店噴辣椒水「搶走皮包」　熱心民眾包圍報警活逮

3億超跑阿里山車聚超吸睛　近30輛麥拉倫+法拉利宛如車展畫面曝

快訊／國3南向300k事故！1大1小貨車+緩撞車撞一團　全線封閉中

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

北市警驚爆「所長私查局長」個資　一動作遭系統示警被抓包

天色昏暗撞聯結車！機車頭撞毀爛　阿伯命大僅手部擦傷

債務喬不攏「甩棍狂毆下半身」25歲男被打死　檢警解剖查死因

快訊／高雄停車場驚見男子「陳屍白色自小客」　死因不明

快訊／郭哲敏現身！1億交保「有逃亡可能」遭撤銷　今重開羈押庭

教練課變裸湯激戰！已婚健身教練劈2女學員　小四向正宮爆姦情

3男缺錢刺青店噴辣椒水「搶走皮包」　熱心民眾包圍報警活逮

3億超跑阿里山車聚超吸睛　近30輛麥拉倫+法拉利宛如車展畫面曝

快訊／國3南向300k事故！1大1小貨車+緩撞車撞一團　全線封閉中

放棄美國工作　「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

「你涉及洗錢」假檢警坑阿北　農地、房子全沒了...損失逾千萬

王欣儀揭「獨老」租屋困境　籲北市府加強包租代管、改善居住環境

探索馬尼拉的文化與魅力：Solaire Resort為您打造完美旅程

穿梭雪地森林、近看北極熊滾躺玩球！開箱北海道最古老動物園之一

農業部重申「獸鋏禁令」年拆逾2千個　籲民眾踴躍檢舉

關稅大刀將開鍘！川普堅持向墨商品加稅25%　總統反嗆：毫無意義

康康爆遭綜藝大哥「無預警打到頭濺血」！　認了：我忍痛看完

士林官邸菊展14區亮點先看！巨型傘蜥蜴、菊狐狸迎賓　亮燈到9點

綠頭鴨硬騎白鵝「便車搭」　還咬扯脖子毛：開快點！

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

獨／台中命案！25歲男遭虐打「下半身」喪命

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

英文女師「鋸屍」奇案　人夫公務員魂斷小三家

柯文哲再被挖出2300萬賄款　八大金庫曝光

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

獨／超摳軍人性愛照討分手費　 判百倍奉還女大生

雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

4連霸里長欠債2千萬跑路　

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

柯文哲「收錢八大金庫」曝光！　神祕單位代號流出

雲林狼師性侵「多位小學女生」　竟還拿退休金全身而退

柯文哲親封陳智菡「比特犬」　執行千萬計畫

沈慶京傳「澳門輸光」　賴賭桌不走

更多熱門

相關新聞

賀台灣奪冠！「金牌總舖師」請吃滷麵

賀台灣奪冠！「金牌總舖師」請吃滷麵

台灣隊在第3屆世界12強棒球賽奪得冠軍，曾於世界廚藝爭霸戰封王的「金牌總舖師」盧正治，也兌現自己慶祝奪冠的承諾，27、28日起在台南關廟連續2天請鄉親吃滷麵、送雞蛋，延續這股慶祝的熱潮。

通緝犯深夜聊太嗨露餡　警噴辣椒水制伏

通緝犯深夜聊太嗨露餡　警噴辣椒水制伏

味全龍英雄重返大巨蛋　蔣萬安送400萬獎金

味全龍英雄重返大巨蛋　蔣萬安送400萬獎金

直擊英雄見面會現場！頭香一早8點到

直擊英雄見面會現場！頭香一早8點到

古林睿煬飛奔北海道平鎮幫送暖　

古林睿煬飛奔北海道平鎮幫送暖　

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面