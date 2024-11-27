釀2警殉職！喪屍煙彈改二級毒品　警破76分裝場扣225公斤煙油

記者張君豪／台北報導

近年流行的新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯成為年輕人最愛，但原本是用在醫療麻醉用途藥品卻被拿來吸食娛樂使用，對社會治安造成重大危害！迄今全台有2警員因遭吸食依托咪酯毒駕者衝撞身亡；行政院27日正式將依托咪酯納管為二級毒品，警政署近期發動第11波安居緝毒專案，將依托咪酯列為重點掃蕩目標。刑事局上午發布查緝成果，全台檢警在1月內查獲依托咪酯煙彈10586顆，涉嫌依托咪酯製造、運輸販賣犯嫌412人，吸食者達387人，持有者894人，並查獲製造、分裝工廠76座，查緝依托咪酯總重量達225.6公斤。

▲保三總隊查獲全國最大宗依托咪酯原料走私案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示：從10月1日至11月9日執行「第11波安居緝毒專案」，本次專案將引發多起社會治安事件「喪屍煙彈」規劃為專案查緝重點，於專案期間掃蕩及壓制新興毒品。本次專案在6大緝毒系統通力合作下，共查獲毒品犯嫌2313人，其中製造運輸販賣毒品1088人，羈押被告218人，另外，各級毒品查獲量達4160公斤，其中依托咪酯煙彈達1萬586顆、混合式毒品咖啡包2萬8144包、大麻498株及破獲各類製毒工廠103座。







行政院長卓榮泰上午在內政部政務次長馬士元、法務部部長鄭銘謙、財政部常務次長謝鈴媛、警政署署長張榮興及各緝毒機關首長陪同下，到刑事局慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員。

張榮興會後表示：警察機關是第一線治安守護者，打擊毒品犯罪是警察機關責無旁貸的任務，治安工作需要民眾熱心參與，政府的反毒工作成效將會事半功倍，警政署希望建構一個「民眾樂於反映、警察積極查緝、安居社會雙贏」的良性互動機制，使治安守護的觸角更能延伸至社會的每個角落。

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