冷氣團明報到「全台急凍」探10度　專家：日夜溫差巨大

▲明天大陸冷氣團南下，乾冷空氣會一直影響到周末期間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫轉變，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今晨到上午期間微弱鋒面逐漸通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部有一波短暫陣雨，下半天乾冷空氣移入，水氣減少後降雨趨緩，預估入夜後各地已無明顯降雨。

歐宗學表示，降雨趨緩以後，氣溫開始下滑，今天北部、宜蘭白天高溫21度左右，入夜後市區低溫下探15至17度，郊區再低一些，其他地區也有降溫趨勢，預估中部、花東白天高溫23至25度，南部26至28度，入夜後降到16至18度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「明天起還會有更低溫出現。」歐宗學指出，明天大陸冷氣團南下，乾冷空氣會一直影響到周末期間，水氣偏少，各地維持一段較長時間的晴到多雲天氣。在乾冷的型態下，白天比較溫暖，入夜後在輻射冷卻幫助下，氣溫可能會降得更低，早晚氣溫變化會相當顯著。

他表示，預估冷氣團影響的最低溫時間，從明晚開始到周六清晨，北部、宜蘭市區早晚低溫12至14度，郊區可能更低只有10度上下，白天高溫可達19至20度；中部早晚低溫12至14度，白天高溫22至23度；南部早晚低溫15至18度，白天高溫23至25度。

明天開始就是今年秋冬季節的第一波冷氣團，歐宗學提醒，早晚期間的低溫不容小覷，日夜溫差相當巨大，高風險族群如有心血管疾病或老幼注意適時調整穿著，就寢時可以放件外套在床邊，起床後先穿上再慢慢開始活動。

