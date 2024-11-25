台灣奪冠依舊「台日友好」！正妹啦啦隊、應援歌也征服日本球迷

▲台灣的正妹啦啦隊與應援歌，也成為日本網友的另一焦點。

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽昨（24日）冠軍戰中，台灣隊以4比0完封日本隊，雙方都打出漂亮的一戰。而賽後，雙方也體現運動家的君子之爭精神，互相尊重與祝福，雙方的球迷們也都相當理性，現場沒有太多輸贏的煙硝味，取而代之的是一起同歡的「台日友好」。

就有到現場觀戰的日本網紅與網友都指出，雖然日本輸球，讓他們當下相當失望，但看到台灣球迷的熱情應援，這股氣氛也渲染了他們，甚至有日本球迷轉而開始學唱台灣球迷的口號。此外，賽後的場邊也出現「台日友好」的畫面，雙方的球迷互相交流，互道祝賀與鼓勵的話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本球迷也祝賀中華隊。

除了台灣精彩表現讓日本球迷信服，這次台灣的正妹啦啦隊與應援歌，也成為日本網友的另一焦點。就有日本網友直呼：「台灣不只完封我們，就連啦啦隊、應援歌也是完封啊！」「台灣的啦啦隊都好可愛」、「愛了愛了！」甚至還有日本球迷稱，雖然在東京巨蛋比賽，但現場幾乎只聽到台灣球迷的口號與應援歌：「我還以為我在國外看球賽。」

對於台灣這次奪冠，日本球評谷繁元信就認為：「這是好事！」谷繁表示，這代表亞洲的棒球正在繁榮發展中，他認為可以正面看待，因為這對日本也是一種激勵，必須要思考如何讓球隊能力更向上，同樣對韓國也是，未來才有機會讓亞洲的棒球更上一層樓。



更多鏡週刊報導

【12強賽】日本隊只剩他默默等台灣隊到最後 背後原因曝光！日網友也感動

【12強賽】台灣隊長陳傑憲摘MVP不談旅外 凌晨發文揭心聲

【12強賽】台灣隊奪3大賽首冠 大谷翔平IG也轉發祝賀