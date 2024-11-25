大巨蛋有功？先知9年前預言3條件「會贏日本」　網驚：真的有差

▲不少網友認為，有了大巨蛋對中華職棒影響很大。（圖／CTWANT）

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2024年世界棒球12強賽，台灣昨（24日）晚以4：0完封日本，吸引不少網友開始討論奪金關鍵。就有一位鄉民分享，他9年前曾分析，認為只要中華職棒增加到6隊以上，且台北大巨蛋能啟用，就有機會在5年內打贏日本，如今預言成功，他也感嘆「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了」。

這名網友在PTT以「我就說有六隊+大巨蛋，早晚可以打敗日本」為題發文，表示2015年他曾撰文分析，台灣的棒球選手也有優點，例如很大一部分是原住民，體質條件比其他國好，「只要科學化的正確訓練，即使人口少也不見得輸給日韓，林智勝跟陽家第3代就是例子，輸是輸在別的地方」。

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原PO接著指出，中華隊若想打敗日本，有3個關鍵因素，一是不能再有假球案，二是職棒要加到至少6隊以上，才能隨時選到夠強力的本土投手，最後則是台北大巨蛋要啟用、有1支以台北為主場的球隊，「3個都做到時，5年之內絕對可以打敗日本」。

在台灣於12強摘金後，原PO也說到，「我是沒想到5年不到，第1年就打敗日本了。一個理由很簡單，台灣有了室內球場，就適應了大部分的日本場地。當然最主要的是中職進步蠻多的，啦啦隊也是，而且上一代的主力球員變成了有新觀念的教練，國家隊才有更好的戰力」。

貼文一經曝光後，網友們紛紛在底下留言喊，「信你」、「好，先知」、「大巨蛋的熟悉感，讓我們去東蛋變得平常心些了」、「以前進到室內球場好像逛大觀園」、「無法想像有3顆蛋的話，台灣會有多強」、「先知！巨蛋跟一般球場真的有差，這季球員都可以熟悉一波打國際賽」、「我覺得還有因為棒協跟中職整合」、「推大巨蛋、推台鋼，但第3點的巨蛋主場球隊還沒出現」。

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