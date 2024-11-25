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中華隊4比0完封奪冠　韓媒狂酸日本隊「東京巨蛋慘案」！

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在棒球12強賽奪下冠軍，連韓媒也感到相當震驚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世界棒球12強賽，中華隊（台灣隊）在昨（24）日晚間與日本的決賽中，以4比0的成績完封日本，順利奪下本屆冠軍。對於在本屆預賽中以3勝2敗（敗給台灣、日本）遭到淘汰的南韓而言，此一結果自然是相當震驚。韓媒不禁以「東京巨蛋慘案」形容日本武士隊吞敗，更指出日本是自從2009年以後，時隔15年再度在國際賽事遭到完封。

首先是韓媒《朝鮮日報》。該報在報導台灣奪下本屆棒球12強賽冠軍時，就在標題強調「東京巨蛋大慘事（慘案）」，指出身為地主隊的日本無法奪下28連勝，對於台灣而言更是「東京巨蛋的奇蹟」，報導也指出其實台灣在近幾年的國際賽事中，始終無法取得理想且醒目的成績，不過靠著「最精銳戰力」拚盡全力，終於一一拿下南韓、美國、日本等棒球強權。

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《News1》則是在標題中強調，日本隊在自家主場遭遇「衝擊性」的慘敗，原本台灣在前2場對上日本的賽事中以輸球收場，不過在第3場的冠軍賽中卻意外以4比0完封日本，讓日本武士隊從2019年世界棒球12強賽以來所取得的27連勝劃下終點。

報導評論，中華隊在投手丘上集中全力、發揮氣勢，終於壓制住日本的打線，在東京巨蛋取得令人感動的勝利。

▲▼中華隊林昱珉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昱珉在前4局成功壓制住日本隊的打線。（圖／達志影像／美聯社）

而韓媒《MyDaily》則是以「大異變」形容以4比0在棒球12強賽中完封日本的台灣。其中，標題更點名台灣教練團在第2場對上日本的賽事中，甘願被世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約新台幣6萬5167元），也不惜要撤換原先的預告先發投手林昱珉，最後標題更點名陳傑憲敲出關鍵的3分砲。

至於韓媒《OSEN》則是在標題中強調，中華隊在用人的策略上奏效，不惜「以小搏大」被世界棒壘球協會罰款2000美元，使得林昱珉能夠養精蓄銳至第3場對上日本的決賽，在前4局透過優異的投球表現成功壓制住日本隊打線，最後讓中華隊能夠奪冠、拿下新台幣3.1億元的獎金。

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