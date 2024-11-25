陳傑憲從日職落選到世界MVP　周軒揭小故事：這個冠軍台電出了份力

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，創下台灣棒球史上首次成棒世界級賽事（非分齡）奪冠紀錄，而台灣隊長陳傑憲更以打擊率.625驚人的成績，勇奪大會MVP。對此，政治工作者周軒25日分享小故事，當年陳傑憲日職選秀落選，從日本回來時，在台電棒球隊待了幾年，之後轉戰中職，最後帶領台灣隊奪下12強賽冠軍。他認為，台電，其實比大家想像的做的更多，棒球隊留住人才，厚植基層棒球實力，這一次的冠軍，台電也出了份力，別忘了謝謝台電。

周軒表示，當年陳傑憲日職選秀落選，剛從日本回來的時候，在台電棒球隊待了幾年，之後轉戰中職，終於在今日以台灣隊長身分帶領台灣隊擊敗日本，奪下世界棒球12強賽冠軍。

周軒表示，每次在停電時被罵到臭頭的台電，其實默默的也承擔起維護台灣棒球實力的角色，留住台灣棒球人才，就如同路邊一根根的電線桿一樣，看似不起眼，但如果倒了，燈光就熄滅了。

周軒說，台電，其實比大家想像的做的更多。燃料價格波動的吸收，穩定物價，棒球隊留住人才，還到各偏鄉去教小朋友棒球，厚植台灣基層棒球實力。

周軒強調，這一次的冠軍，台電也出了一份力。自己請台電的朋友找出四爺以前在台電棒球隊的英姿，有想要保存的可以收藏一下，然後，別忘了謝謝台電。

回顧過往，陳傑憲受訪曾透露在台電4年打球的經歷，「台電蠻穩定，可以當公務員，想說好好待著，也不覺得自己有實力可以打職棒。想打職棒是因為想分擔家計，也有球探在詢問，給自己1次機會出來看看，沒有想過職棒會打到這樣成績。台電可以一輩子工作，離開那環境，就是自己要去拚」。

▼陳傑憲曾效力台電棒球隊。（圖／翻攝自Facebook／台灣電力公司棒球隊粉絲團）