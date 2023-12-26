滅火器樂團日常必備戰酒黑金龍　開心接下品牌代言共同展現搖滾、熱血精神

▲滅火器樂團接下「戰酒黑金龍」品牌代言，在全新品牌形象廣告中，展現搖滾、熱血精神。

消費中心／綜合報導

金曲獎最佳樂團「滅火器」擅長以搖滾的旋律、熱血的節奏，搭配台、國語摻半的歌詞，傳達對土地與社會細膩的情感與關懷，鼓勵大眾堅持、傳承正面力量的精神也與「戰酒黑金龍」不謀而合，加上平常就會喝金門高粱酒，於是促成本次代言，加上又是酒品項目，讓他們樂得直呼：「這是一份超棒的新年禮物。」

一起戰酒黑金龍，享受各種快樂喝酒的時光

被問到酒量如何時，團員們紛紛笑了，楊大正說，團員大家的酒量都差不多，一般般、沒有很好啦，就像我們的歌詞「今天喝酒了，昨天也有喝，前天大前天我都喝醉了。」吉他手宇辰還被爆料小時候曾經喝到把吉他忘在慶功宴，現在則會好好配速，也一起做好飲酒分工，叫車、代駕，快樂喝酒、平安回家，提醒大家隨時都要保持愉悅心情，喝酒不EMO、EMO不喝酒。



戰酒黑金龍好入口、多變化，是滅火器日常必備的「飲料」

戰酒黑金龍是由金門酒廠與味丹企業共同打造，完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例。酒液色澤晶亮透徹、潔淨無瑕、聞香散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與綿甜爽口，尾韻回味悠長，讓人忍不住一杯再一杯。

滅火器就直言，戰酒黑金龍非常好入喉、味道不辛辣，非常柔順，這次用拿戰酒黑金龍接待從美國來台的專輯製作人Mike Green，他喝了馬上讚不絕口。就連平常幾乎沒喝過烈酒的年輕朋友也直呼「這真的是金門高粱酒嗎？也太順了吧！一點都不辣，可以一直喝ㄟ。」

▲滅火器樂團寫歌前，習慣先小酌戰酒黑金龍，讓自己進入微醺、五感體驗更鮮明的狀態，幫助創作。

除了純飲、喝原味的之外，也可以混合自己喜歡的飲料，像是珍珠奶茶、氣泡水、烏梅汁等等，成為一個飲料的新選擇，酒精感想喝濃或淡，都可依個人喜好調整，在各種聚餐場合都能滿足每個朋友的喜好，一起戰酒黑金龍，一起喝得開心盡興。





年底到了，聖誕節、跨年、尾牙等聚餐不斷，餐桌上必備「戰酒黑金龍」，不論是純飲或特調，都能滿足所有人的需求。

【戰酒黑金龍】基本資料

●酒精成份：46度｜容量：560ml

●香氣：漸層式的洋溢出水梨與春天花香氣息，在清香帶有糧香

●口感：深遂高粱香協調醇順，蘊含梅子、奶油與辛香料的混合，豐富飽滿而綿甜柔順

購買通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買、各大菸酒專賣店等

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。