見老公保單受益人全是大姑！　人妻回想起「這句話」：好恐怖

▲一名女網友近日在「爆料公社」中發文，表示她發現老公有多張保單，受益人都是大姑。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

近日一名人妻在網路上發文，表示她發現老公有多張保單，受益人都是大姑，不禁讓她回想起，大姑曾跟她說過「妳憑什麼管我弟喝酒，我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？」這讓原PO越想越毛，直呼「好恐怖的姐弟情」。

一名女網友近日在「爆料公社」中發文，表示她發現老公有多張保單，受益人都是大姑。而這讓原PO突然想起，大姑曾經打電話給她，質問她「妳憑什麼管我弟喝酒，我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，大姑更嗆聲「妳憑什麼拿我弟的房子，妳快離婚，哪裡來就哪裡去，回妳原本地方去，要拿我弟的房子就跟我走法院！」說完就將電話掛斷。

而這讓原PO越想越毛「直到今天我才知道為什麼不能管他喝酒，好恐怖的姐弟情。難怪大毒菇求神拜佛，做人工受孕都無子嗣，人的心腸一定要存善念。」

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「看了內文，那位大姑好可怕」、「婚前合理，婚後可以改吧，不過還是要看保費是誰繳的」、「妳先生能偷偷去保險公司把改受益人改成自己小孩，不要說出來就沒人知道」、「重點是要保人、繳保費的是誰」、「要看保費是誰繳的，被保人是否同意，通常媳婦在夫家會被欺負，大多數是兒子被看不起」。

延伸閱讀

▸ 育兒津貼好幾萬…婆婆慫恿媳婦「假離婚」 遭1句話反擊秒啞口

▸ 靠閃婚閃離發家致富 中國女子3個月賺135萬「相親沒停過」

▸ 富二代婚前「到處留情」染性病…人妻衰被傳染 公婆想抱孫嫌：妳有問題