錢包證件掉車上！台中婦騎機車飆速追公車　警出手相助

記者李陳信得／台中報導

「我的錢包證件掉在車上啦！」台中市一名方姓婦人乘坐公車時，將錢包遺忘在車上，下車發現錢包不見了，立即回家騎機車追公車，行經和平區域警執行路檢勤務，因神色慌張且車速過快遭警攔查，婦人訴說原委後，警方立即連繫谷關派出所員警，到谷關豐客總站的公車上尋回遺落的錢包。

▲婦人遺忘錢包在公車上，回家騎機車追公車遭警攔下，員警助其尋回錢包。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市和平警分局和平派出所所長洪啟展與警員劉望文20日晚間7時許執行路檢勤務時，發現一名方姓婦人騎乘重機車神色慌張且車速過快，隨即攔下關切詢問。經了解，該婦人因皮包遺落於豐原客運公車上，擔心內含金錢及重要證件遺失，情急之下從東勢家中騎車追趕公車，才造成駕駛不穩的情況。

警方獲悉情況後，立即查詢公車動態，發現該車已抵達麗陽站並即將到達谷關站。所長洪啟展隨即通報谷關派出所所長林冠廷協助處理，經派員迅速趕往公車終點站，成功在婦人所述位置找回遺失皮包。警方並提醒方姓婦人注意行車安全，安心前往谷關派出所領取物品。經確認後，婦人領回皮包，對警方迅速熱心的協助表達深切感謝。

和平警分局呼籲，若民眾不慎遺失財物，切勿驚慌失措，應注意行車安全並立即報警求助，警方將竭力協助找回遺失物，確保民眾財物安全。