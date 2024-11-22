「台美大戰」炸裂東京巨蛋　 影片曝光！網轉播嗨：今天更大聲了

網搜小組／劉維榛報導

中華隊今（22日）對上美國隊，隊長陳傑憲依舊保持火燙手感，首局又敲出安打，讓球迷超嗨！中職會長、中華隊領隊蔡其昌發文詢問，今天的現場更多台灣人了，不知看轉播的球迷們，是否有聽到超級台式應援聲呢？底下引來大票網友狂呼，「真的超級大聲，不知道的人會以為還在台北大巨蛋！」

WBSC世界棒球12強賽中華隊領隊aka聯盟會長aka「蔡總機」蔡其昌在Threads表示，「請問在看轉播大家，有聽到東京巨蛋的應援聲嗎？今天現場更多台灣人了！」

同時他也提醒，今天在東京巨蛋右外野與一壘側靠外野，官方一樣有開放大家坐一壘側，請現場的球迷們可以通知大家聚在一起為中華隊加油。

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轉播過程中，不斷傳來熟悉的台式應援，底下引來大票網友狂呼，「超級大聲」、「看日本轉播，超大聲！然後台灣應援已成台灣名產，時不時鏡頭會切到應援團喔」、「超清楚，比昨天又更大聲了，非常感謝現場的大家」、「上班戴耳機跟上超級大聲的！台灣隊加油」、「我們在台灣上班都聽到你們的聲音了！太棒了 」、「真的超級大聲，不知道的人會以為還在台北大巨蛋」、「看緯來超級大聲，誰說台式應援比不上韓式應援」。