拼多多股票「大跌10%」！　分析師：財報數據不及預期

▲ 拼多多。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國電商巨頭「拼多多（PDD）」21日開盤下跌10.2%，截至22:30，報104.61美元／股，成交5.04億美元，大幅下跌，引發市場廣泛關注。在此之前，拼多多於同日發布了，第三季度的財報，股價隨即出現劇烈波動。

據《金融界》報導，財務數據顯示，截至9月30日，拼多多收入總額2832.26億元（人民幣，下同），較去年同期成長78.4%；歸母淨利849.88億元，較去年同期成長131.28%。

公開數據顯示，拼多多第三季度營收同比增長44%，但略低於市場預期的1028.3億元人民幣，同時，拼多多的NON-GAAP淨利潤為274.6億元，同比增長61%，但調整後的每ADS收益為18.59元人民幣，遠低於預期的20.19元。

拼多多聯席CEO趙佳臻表示，隨著市場競爭的加劇，公司的收入增長速度勢必放緩，公司在與同行競爭中的劣勢，將面臨加重，運營模式的局限，和團隊歷史經驗的不足，也將在一段時間內顯著存在。

市場分析師指出，拼多多的財報數據不及預期，引發了投資者的擔憂，儘管拼多多的業績依然保持增長，但增速的放緩，以及低於預期的收益，讓投資者對公司的未來發展，產生了疑慮，此外，當前宏觀經濟環境的不確定性，也加劇了市場的恐慌情緒。