台灣爭冠軍戰門票　球迷狂算數學「列3劇本」：贏美國是關鍵

▲球迷列出各種劇本。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024年世界12強棒球賽4強超級循環賽，今（22）日上午11時（台灣時間）台美大戰即將登場，有網友指出，台灣在第一場比賽失利後，接下來與美國的比賽至關重要，不僅要贏下比賽，還必須贏至少2分，才能在後續賽事中爭取晉級資格，並列出台灣四強晉級的各種可能。

有網友在PTT發文，「2024年世界12強棒球賽四強晉級之路」，列出3種劇本，第一種情況為台灣贏美國（G3）、日本贏委內瑞拉（G4）、美國又贏委內瑞拉（G5），日本確定晉級，「（日本）有操作空間在G6練兵輸台灣，或是小勝台灣，讓台灣去比TQB（對戰優質率）勝出」；若G5美國輸了，台灣至少要贏日本2分，或是G3日本大勝，台日就能一起進冠軍戰。

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第二種情況為，今日台灣贏美國、委內瑞拉贏日本，美國淘汰，委內瑞拉晉級，「台日戰變成晉級之戰，誰贏誰晉級」。第三種情況為，台灣輸美國，「只能祈禱委內瑞拉3勝比TQB」，不過機率微乎其微。

原PO總結，台美大戰台灣一定要贏，「今天台日都勝出的情況下，賽程安排對我們有利」，由於台日大戰是G6，日本若確定晉級，「有機會技術性選擇好打的台灣，攜手晉級冠軍戰，所以在一定要贏美國的情況下，我認為壓出林昱珉才是較佳的選擇」。

貼文曝光，掀起網友討論，「日本怎可能輸委，國際賽的日本是有開外掛」、「日本不可能練兵讓我們進冠軍戰的啦，想太多了」、「以今天的狀況來看，日本要贏委不難，還是我們自己要加油」、「日本國際賽連勝紀錄持續中，不可能對台灣放水」、「對美就是必勝，冠軍賽機率才高」、「不用算，只有連續贏才有機會」。