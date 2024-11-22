北捷手扶梯兩側皆可站　他批鄉下城市！兩派吵翻：趕時間去走樓梯

▲台北捷運。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

電扶梯「靠右站立」早已取消，北捷甚至為此設置「兩側皆可站立」告示牌，以維護搭乘安全與秩序，不過有網友舉出南韓、香港與倫敦的地鐵狀況，批評北捷手扶梯不僅速度慢，現在還要宣導兩側都可以站，「越來越鄉下城市」，貼文掀起兩派網友論戰。

有網友在Dcard發文，「台北是不是鄉下？為什麼捷運要雙側站立？！」南韓首爾曾經規定地鐵手扶梯要雙側站立，但最終效果不佳，因此取消了，如今約定俗成，仍是單側站立。香港、倫敦都是世界級的金融中心，地鐵手扶梯不僅運行速度快，上班族爬手扶梯的速度也特別快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀台灣，原PO指出，「悠哉哉到不行，手扶梯運行比烏龜還慢，如今又搞出雙側站立，似乎越來越鄉下城市」。

貼文曝光，網友認為趕時間的人可以去走樓梯，「手扶梯本來就不可以走，急的話去爬樓梯」、「我不懂的點是為什麼要為了20%趕時間的人，去犧牲80%的人一半的效率，不是只有趕時間的人的時間才是時間欸」、「根本沒人有義務要幫你自己個人解決趕時間的問題…瘋狂跳針沒樓梯是怎樣」。

▲手扶梯兩側皆可站立。（示意圖／資料照）



不過也有網友指出，很多時候是突發狀況，「就是因為這次沒辦法提早出門才會趕時間；趕時間走樓梯，試問出同樣的力，走樓梯跟走電扶梯哪個比較快？那為什麼不叫不趕時間的人去走樓梯或搭電梯」、「遇過台鐵誤點，剩5分鐘得上高鐵的狀況，也遇過路上大塞車臨時改搭捷運，這時我會很感謝讓出左邊電扶梯的人；相反，我也願意在不趕時間的時候犧牲我的時間在右側排隊」、「叫趕路走樓梯的是不是平常沒在搭捷運？又不是每個出入口都有樓梯」。

另外，也有人抱怨手扶梯速度慢，「去了國外才發現台灣的手扶梯真的好慢」、「台灣捷運的電扶梯慢得跟烏龜一樣，還要求兩邊都站人，真受不了」、「要兩邊都站可以速度可以快一點嗎？下個手扶梯要2分鐘」、「兩側皆可站然後不要走動，扶梯提速感覺也不錯，整體疏散速度變好，也避免掉走動推擠的危險」。