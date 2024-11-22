衛福部「3土皇帝涉霸凌」成案！2人具名申訴　下周五公布調查結果

▲衛福部次長呂建德主持霸凌調查小組。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部昨晚宣布成立部層級調查小組，次長呂建德今（22）日表示，目前已經有3案霸凌申訴已經成案，分別是2人具名、1人不具名申訴，後續會成立調查委員會，並依照行政院要求於1周期限完成，預計下周五會對外說明調查結果。據了解，3案是已經遭媒體揭露的疾管署組長與2名司長。

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，各部會也紛紛出現霸凌爆料，繼網友指控衛福部疾管署有「土皇帝」組長霸凌下屬之後，民眾黨立委陳昭姿昨日接獲陳情指稱衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟涉職場霸凌。

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另有網友爆心理健康司前司長、現任健保署副署長陳亮妤，在心健司時不分平假日以口頭或者line交辦工作，讓同仁無法喘息精神崩潰，自己卻早早下班不用負責，是霸凌所屬的無良長官；而其他立委辦公室則有接獲社政相關司長也疑似有霸凌情節。

衛福部長邱泰源昨表示，對於已被檢舉或報導疑似職場霸凌案件會勇於面對，迅速調查。若屬實，立即進行處理，若釐清非事實，也會進行相關機制檢討與改進；已指示由呂建德主持並成立部內調查小組。

呂建德今日受訪表示，人事總處頒定有職場霸凌準則，衛福部也有相關流程，接受到申訴會趕快立案，從昨日到現在已經有3案成案，分別是2人具名、1人未具名，申訴對象已經掌握有3人。

呂建德指出，成案後會成立調查委員會，請獨立相關學者進行調查，案情清楚之後判定成立與不成立，若是霸凌成立，將強化內部管理並且有行政懲處，衛福部會盡快於一周內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作，下周五對外說明。

據了解，衛福部3案包括較早爆出的疾管署組長1案，疾管署副署長羅一鈞說明，該案已由疾管署已成立的專案小組調查，下周四就會完成調查並對外說明。

邱泰源也呼籲，各級主管必須以身作則，秉持同理心領導，一定要建立健康的職場文化，確保部內同仁推動國家政策順利推展，避免任何形式的霸凌行為發生，也請各級主管務必注重員工心理健康與工作環境，部內也會提供專業的心理輔導資源，給予員工支持與關懷。