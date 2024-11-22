　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部「3土皇帝涉霸凌」成案！2人具名申訴　下周五公布調查結果

▲▼衛福部次長林靜儀、呂建德，健保署署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長呂建德主持霸凌調查小組。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部昨晚宣布成立部層級調查小組，次長呂建德今（22）日表示，目前已經有3案霸凌申訴已經成案，分別是2人具名、1人不具名申訴，後續會成立調查委員會，並依照行政院要求於1周期限完成，預計下周五會對外說明調查結果。據了解，3案是已經遭媒體揭露的疾管署組長與2名司長。

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，各部會也紛紛出現霸凌爆料，繼網友指控衛福部疾管署有「土皇帝」組長霸凌下屬之後，民眾黨立委陳昭姿昨日接獲陳情指稱衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟涉職場霸凌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有網友爆心理健康司前司長、現任健保署副署長陳亮妤，在心健司時不分平假日以口頭或者line交辦工作，讓同仁無法喘息精神崩潰，自己卻早早下班不用負責，是霸凌所屬的無良長官；而其他立委辦公室則有接獲社政相關司長也疑似有霸凌情節。

衛福部長邱泰源昨表示，對於已被檢舉或報導疑似職場霸凌案件會勇於面對，迅速調查。若屬實，立即進行處理，若釐清非事實，也會進行相關機制檢討與改進；已指示由呂建德主持並成立部內調查小組。

呂建德今日受訪表示，人事總處頒定有職場霸凌準則，衛福部也有相關流程，接受到申訴會趕快立案，從昨日到現在已經有3案成案，分別是2人具名、1人未具名，申訴對象已經掌握有3人。

呂建德指出，成案後會成立調查委員會，請獨立相關學者進行調查，案情清楚之後判定成立與不成立，若是霸凌成立，將強化內部管理並且有行政懲處，衛福部會盡快於一周內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作，下周五對外說明。

據了解，衛福部3案包括較早爆出的疾管署組長1案，疾管署副署長羅一鈞說明，該案已由疾管署已成立的專案小組調查，下周四就會完成調查並對外說明。

邱泰源也呼籲，各級主管必須以身作則，秉持同理心領導，一定要建立健康的職場文化，確保部內同仁推動國家政策順利推展，避免任何形式的霸凌行為發生，也請各級主管務必注重員工心理健康與工作環境，部內也會提供專業的心理輔導資源，給予員工支持與關懷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！8比2領先美國
快訊／台61線嚴重車禍　轎車遭壓扁
中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國
快訊／7局猛攻再得分！　台灣8:2美國
快訊／江坤宇清壘安打　台灣灌3分！
快訊／張奕登板飆2K！防禦率仍是0　台灣6局3比2美國
快訊／陳傑憲提前退場　傷勢曝光
快訊／朱亞虎200萬交保！親友將抵北院辦保　今天就可以回家
潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟
快訊／陳傑憲提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國師發威

光明燈1盞50萬！她連9年點天后宮財運亨通燈「斗首」　豪擲450萬

嘴角下垂60次↑！全場開1080p觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

衛福部「3土皇帝涉霸凌」成案！2人具名申訴　下周五公布調查結果

今年冬天「來得比較晚？」　他還在穿薄長袖！粉專曝變冷時間點

中華隊破蛋「球迷搶填道歉表」　全嗨翻：這不就火力全開了！

記錄太魯閣珍貴物種！「方舟太魯閣」影片首映　YouTube可欣賞

中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了：打爆美國

香港–花蓮包機首航！香港議員率隊訪花　承諾擴大宣傳力度

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國師發威

光明燈1盞50萬！她連9年點天后宮財運亨通燈「斗首」　豪擲450萬

嘴角下垂60次↑！全場開1080p觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

衛福部「3土皇帝涉霸凌」成案！2人具名申訴　下周五公布調查結果

今年冬天「來得比較晚？」　他還在穿薄長袖！粉專曝變冷時間點

中華隊破蛋「球迷搶填道歉表」　全嗨翻：這不就火力全開了！

記錄太魯閣珍貴物種！「方舟太魯閣」影片首映　YouTube可欣賞

中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了：打爆美國

香港–花蓮包機首航！香港議員率隊訪花　承諾擴大宣傳力度

澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

中華隊激戰美國太刺激　議員提權宜問題想在議場看直播

紐時：俄烏升級戰事　已現滑向「核武衝突」可能性

「去Hotel嗎」單親媽服社會勞動...被約開房還襲胸　崩潰看精神科

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快訊／台股收盤大漲348.66點　台積電漲30元至1040

大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

快訊／京華城案「大帳房」李文宗被聲請延押　北院11／28開庭

中華男籃飛紐西蘭「機位分配曝」　游艾喆、盧峻翔進入12人名單

川普擬徵60％關稅　陸商務部：必然導致美國通膨

生活熱門新聞

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

謝宜容娘家　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」

中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了

中華大學合併清大　校方將召開說明會

台日友好！日本人跟著拍喊「Team Taiwan」畫面曝

清大證實　有意「合併中華大學」

職場Line溝通「別留下」5個習慣

酸台南Josh體育圈沒這種人！女記者道歉

對上美國！球迷「提醒中華隊1件事」超重要

Threads新一代網紅！　叔的神回覆吸來上萬粉

謝宜容為何敢打臉長官？她點出2原因

今晨15.8℃　4縣市大雨特報

獨／江振誠夜會長髮妹被拍　與泰妻現況曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面