陸女網一姐鄭欽文要粉絲閉嘴「別喊了」　賽後致歉：沒控制好情緒

記者魏有德／綜合報導

大陸女網一姐鄭欽文在奧運奪金後，成為大陸網壇首位奧運單打冠軍，人氣水漲船高，吸引不少粉絲關注。鄭欽文昨（4）日利雅德WTA年終總決賽三盤擊敗萊巴金娜，獲得年終總決賽首勝。不過，鄭欽文比賽時一度出現不穩、陷入困境，而現場粉絲的喊聲也讓她專注力下降，使得她按捺不住情緒，對觀眾大吼，「別喊啦！」

▲鄭欽文在比賽中受到粉絲喊聲干擾，情緒一度失控。（圖／翻攝央視，下同）

《極目新聞》報導，賽中，鄭欽文一度狀態不佳，有觀眾在即將發球時大喊「鄭欽文」，但鄭欽文隨即回頭回覆，「別喊啦！」，隨後，鄭欽文完成破發，狀態一路回升，最終取得比賽勝利。

比賽中，部分觀眾在空擋時不停大聲呼喊鄭欽文的名字加油，但鄭欽文當時覺得受到干擾，鄭欽文在賽後用中英文解釋當下的心境並向現場觀眾致歉，「我知道，我有一瞬間情緒沒有控制好，不過，我還是非常感謝，現場來為我加油的中國粉絲們，謝謝你們。」

這場比賽前，鄭欽文面對萊巴金娜從未贏得比賽過，包括溫網、中網的對戰中，鄭欽文都是兩盤不敵對手。鄭欽文表示，第三盤發揮比較理想，前兩盤仍有進步空間，自己發揮出了六成實力，「接下來比賽，要一分分打，一場場拼 ，不去想太多，努力拿下所有比賽，堅信自己有這個實力。」